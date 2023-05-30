Teknik kâr 5 milyar lira oldu

Sigorta sektörünün üç aylık bilançoları açıklandı. Buna göre üç aylık dönemde sektör 5 milyar 94 milyon lira teknik kâr elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 630 milyon 125 bin lira olarak gerçekleşmişti. 2023 yılının üç aylık döneminde toplam prim 104 milyar 48 milyon lira oldu. Hayat dışı toplam prim 92,2 milyar, hayat 11,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektörün üç aylık mali kârı 89,3 milyon, vergi sonrası bilanço kârı 4,1 milyar oldu.

Üç aylık dönemde özkaynak toplamı 75,6 milyar olurken özkaynak kârlılığı yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Aktif toplamı 845 milyar lira aktif karlılığı ise yüzde 0,5 oldu. 2022 yılının aynı döneminde sektörün mali kârı 3 milyar 95 milyon, bilanço kârı 2,1 milyar olmuştu. Aynı dönemde özkaynak toplamı 43,5 milyar, aktif toplamı ise 476 milyar 697 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Trafik zarar ettirdi

Sektörde yüksek maliyetler nedeniyle sorun olan ve sigorta şirketlerinin yapmaktan kaçındıkları zorunlu trafik sigortası branşı zarar ettirdi. Bu kalemde ortaya çıkan teknik zarar 2 milyar 705 milyon lira oldu. Geçen yılın üç aylık döneminde ise teknik zarar 2,3 milyar lira olmuştu. Yangın ve doğal afet sigortalarında geçen yılın üç aylık döneminde 5,4 milyar liralık brüt prim yazılırken bu yılın aynı döneminde 13 milyarlık brüt prim üretildi.

Ancak geçen yıl 407,8 milyon liralık teknik kâr elde edilen bu branşta bu yıl depremin de etkisiyle 1 milyar lira teknik zarar yazıldı. Kaskoda üç ayda 16,6 milyar, sağlıkta 18,5 milyar liralık brüt prim yazıldı. Yılın geri kalanında özellikle SEDDK’nın zorunlu trafik için havuz çalışmasının devreye girmesiyle sektörün rahatlaması ancak maliyetlerin yüksekliği nedeniyle trafikte kârlılığın beklenmediği belirtiliyor.

Yaşanan deprem nedeniyle konut sigortalarında artış yaşanırken, bu branşta artışın devam edeceği, sağlıkta tamamlayıcı sigortaya talebin artacağı kaydediliyor. İlk üç ayda olduğu gibi kişiye özel sigortalara olan talebin de özellikle kasko branşında artacağı öngörülüyor.