TOKİ Başkanı Bulut: 17 ilde 5 bin 615 konutun temeli atıldı

Bulut, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında, Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki "Mamak TOKİ Kura Çekimi"ne katıldı.

Bulut, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olan "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyasının 13 Eylül 2022'de başladığını anımsattı.

"Dünyada hiçbir devletin, maliyet ve süre olarak cesaret edemediği bu projeyle milyonlarca vatandaşımız ev sahibi oluyor" ifadesini kullanan Bulut, TOKİ olarak ilk etapta 250 bin konut, 1 milyon altyapısı tamamlanmış konut arsası ve 10 bin iş yerinin inşası için çalışmalara hızla başladıklarını anlattı.

Kısa sürede 81 ilde uygun ve nitelikli arsalar temin ederek, 684 proje geliştirip vatandaşa sunduklarını aktaran Bulut, 81 ilden gelen 7 milyonun üzerindeki başvuruyu titizlikle inceleyerek, 5 milyon 57 bin geçerli talebi kuraya dahil ettiklerini söyledi.

Bulut, "Projenin ilan edilmesinden yaklaşık bir ay sonra Ankara başta olmak üzere 17 ilimizde 5 bin 615 konutun temelini attık. Bugün itibarıyla inşaatına başladığımız ve ihale sürecinde olan konut sayısı 31 bini, projesi hazırlanan konut sayısı da 100 bini bulmuştur." diye konuştu.

TOKİ'nin son 20 yılda 1 milyon 170 bin konut rakamına ulaşmasıyla milyonlarca vatandaşı ev sahibi yaptıklarına dikkati çeken Bulut, yatay şehircilik anlayışını esas alan projeleri şehirlere yaydıklarını vurguladı.

Bulut, şöyle devam etti:

"Ankara'da Mamak'tan Sincan'a, Çankaya’dan Altındağ’a birçok ilçemizde dönüşüm projeleri başlatık, 39 bini kentsel dönüşüm olmak üzere, yaklaşık 95 bin konutu tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Ankara’da şehrin merkezinde 700 bin metrekarelik alanda büyük bir yeşil alan oluşturduk, Başkent Millet Bahçesini Ankaralıların hizmetine açtık. Mamak en çok proje geliştirdiğimiz, temel attığımız, açılış yaptığımız ve kura çektiğimiz ilçelerimizin başında gelmektedir. Mamak’ta toplamda 15 bin 600 konut ürettik. Anayurt-Gülseren başta olmak üzere Yatıkmusluk'ta, Altıağaç, Karaağaç, Hüseyingazi ve Mutlu Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirdik."

TOKİ Başkanı Bulut, ilçede içinde koşu, bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, biyolojik gölet, lavanta ve meyve bahçeleri ile kıraathane olan 58 bin metrekarelik büyük bir millet bahçesini inşa ettiklerini dile getirdi.

Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün kurasını çekeceğimiz 3 bin 645 konutla birlikte 'İlk Evim Projesi' kapsamında, Ankara'da 16 ayrı yerleşim alanında 18 bin 499 konut inşa edilecektir. Bu konutlara yaklaşık 100 bini genç kategorisinde olmak üzere, toplam 220 bin müracaat olmuştur. 2 Ocak'ta başlayan Ankara’daki kuralarda bugüne kadar 14 bin 854 hak sahibi belirlenmiştir. Mamak’ta çekilecek kurayla birlikte Ankara'daki konut kuraları tamamlanmış olacaktır. Dün Gölbaşı'nda 1545 konutun kurasını çektik, vatandaşlarımızın büyük coşkusuna şahit olduk. Bu heyecan ve coşkuyu burada da görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Mamak’ta inşa edeceğimiz 3 bin 645 konuta 38 bin 257 başvuru olmuştur. Bunun 63'ü şehit ailesi, 6'sı gazi, 2 bin 377’si engelli, 3 bin 586’sı emekli, 15 bin 425’i genç ve 16 bin 800’ü de diğer kategorilerde müracaat etmiştir."

Mamak Nenek'te 1300 konutluk arsa için imar çalışmaları devam ediyor

Bu projeyi nasıl yapacaklarının kendilerine sorulduğunu belirten Bulut, 20 yılda 5 milyon vatandaşa nasıl yuva yaptılarsa, yeni üretecekleri konutları, imarlı arsa ve iş yerlerini de süresi içinde vatandaşlara teslim ederek şehirlere yepyeni yaşam alanları kazandıracaklarını söyledi.

Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar için ikinci 250 bin konut kampanyasını başlatarak toplamda 500 bin konut inşa edileceklerini anlatan Bulut, kendi evini yapmak isteyen vatandaşlar için de Ankara'da 100 bin konutluk, altyapısı hazırlanmış arsa projesinin işlemlerinin hızla devam ettiğini bildirdi.

Altyapılı arsa üretiminin her vatandaşın rahat erişebileceği, kendi evini yapabileceği, ekonomik olarak karşılanabilir, devletin desteği ile alternatif bir konut üretim modeli olduğuna işaret eden Bulut, Mamak Nenek Mahallesi'nde toplam 500 bin metrekarelik alanda yaklaşık 1300 konutluk arsa ürettiklerini ve imar çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Programda, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Mamak TOKİ konutları için kura çekilişi yapıldı.