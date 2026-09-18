TOKİ'den 86 dönümlük arazi alındı, 2 bin polis ev sahibi olacak

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Polislerin barınma sorununa yönelik yeni adımlar geliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet teşkilatı mensuplarının lojman ve konut ihtiyacına yönelik yürütülen çalışmaları anlattı.

Araç alımlarının sınırlandırıldığını belirten Çiftçi, buradan sağlanan kaynakların polislerin lojman ihtiyacına yönlendirildiğini söyledi.

55 bin polise 3 bin 350 lojman

Çiftçi'nin verdiği bilgiye göre İstanbul'da halen 55 bin polis görev yaparken mevcut lojman sayısı 3 bin 350 seviyesinde bulunuyor.

Lojmandan yararlanan polislerin oranının yaklaşık yüzde 3 olduğunu belirten Çiftçi, alımlara başladıklarını ve kısa süre içerisinde İstanbul'daki lojman sayısını 5 bine çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Polisler kira öder gibi ev sahibi olabilecek

Lojman çalışmalarının yanı sıra Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) üzerinden yeni bir konut modeli de devreye alındı. Projenin ilk pilot bölgeleri Ankara ve İstanbul olarak belirlendi.

Yeni modelle polislerin maliyetine ve uzun vadeli taksitlerle konut sahibi olması amaçlanıyor. Çiftçi, sistemi "kira öder gibi" ev sahibi olma modeli olarak anlattı.

Ankara'da 86 dönümlük araziye 2 bin konut

Projenin ilk büyük adımı Ankara'da atılacak. Çiftçi'nin açıklamasına göre POLSAN, TOKİ'den 86 dönümlük bir arazi satın aldı. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Ocak ayı içerisinde temeli atılması planlanan projede 2 bin konut inşa edilecek. Konutlar polislere maliyetine ve uzun vadeli taksitlerle satılacak.

POLSAN'ın aynı uygulamayı ilerleyen dönemde diğer büyükşehirlerde de hayata geçireceği belirtildi. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Başvuruda kimlere öncelik verilecek?

Yeni konut modelinde başvuru şartlarının yanı sıra öncelik kriterleri de belirlendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamasına göre evi olmayan, eşi çalışmayan, çocuğu okula giden ve konuta en fazla ihtiyaç duyan personele öncelik verilecek.