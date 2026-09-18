Evlilere kiralanacak, ilk yıl fiyat artmayacak

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Hamide HANGÜL

Konut ve kira fiyatla­rındaki artış kiracıları her geçen gün zorlar­ken, barınma sorununun çö­zümü için devreye alınan ki­ralık sosyal konut projesinde geri sayım başladı. Türkiye’de 7 milyondan fazla hane kira­da yaşarken, ilk etapta İstan­bul’da 1071 konutla başlatıla­cak kiralık sosyal konut proje­si milyonlarca aile için de yeni umut olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ve İstan­bul’da inşa edilecek 100 bin ko­nutun yanı sıra 15 bin de sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’de ilk kez uygula­nacak sistemle kiralanacak.

Tutar, konut büyüklüğüne göre değişiyor

İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar 3 yıl sü­re ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli Tüki­ye Cumhuriyeti vatandaşla­rına kiralanacak. Bölge rayi­cin altında fiyatlarla ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı su­nacak proje kapsamında ki­ra tutarları aylık 10 bin lira­dan başlayacak.

Kira tutarla­rı konutun büyüklüğüne göre değişecek. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular, 25 Ey­lül 2026 tarihine kadar alına­cak. Kura çekimi ve teslimat­lar ekim ayında başlayacak. Kiralık konutta ilk yıl kira ar­tışı olmayacak. Tahsis bedeli, her ayın 20’sinde aylık olarak ödenecek. Kira artışı, 12 ayın ardından ilk ocak ayında, TÜ­FE 12 aylık ortalamalara gö­re değişim oranı esas alınarak yapacak. Sonraki artışlar, her yıl ocak ayında aynı usule göre gerçekleştirilecek.

65 yaşını dolduranlarda evlilik şartı yok

Kiralık sosyal konutta başvuru şartları da belirlendi. Söz konusu şartlar, şu şekilde:

●Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

●Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

●Evli olmak (Başvuru dönemi sonu itibariyle 65 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri için evlilik şartı aranmayacak).

●İstanbul il sınırları içerisinde başvuru döneminin son günü itibarıyla en az bir yıldır Adres Kayıt Sisteminde kesintisiz ikamet ediyor olmak ve Tarihçeli İkametgah Belgesi ile belgelendirebiliyor olmak gerekecek.

●Başvuru tarihi itibariyle son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net gelirinin proje kapsamında belirlenen 100.000 TL üst sınırını aşmaması şartı aranacak.

Tapuda evi ve TOKİ'de hak sahibi olmaması şart

Başvuru sahibi veya eşinin; Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında tapuda kayıtlı bir konutunun bulunmaması gerekiyor. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı edinmemiş, devretmemiş veya satmamış olması koşulu var. Başvuru döneminden önce Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile konut sözleşmesi imzalanmamış olması, başvuru döneminden önce Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil veya yedek aktif hak sahipliğinin bulunmaması, şartları aranacak.

İstanbul'da 4 bölgede tahsis edilecek

Kiralık konut tahsis edilecek bölgeler 4 grubu ayrıldı. Söz konusu dört grup, şu bölgelerden oluştu:

1. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar

2. Maltepe, Tuzla, Kartal

3. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören

4. Arnavutköy

Toplamda 1.071 konut

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

2+1’ler 12.000 TL’den başlayacak

● 1+1 konut: 10.000 TL

● 2+1 konut: 12.000 TL

● 3+1 konut: 15.000 TL

● 4+1 konut: 18.000 TL’den başlayacak.

Yeni evlilere 2+1

● Genç evli ailelere, 1+1 veya 2+1 konut

● İki veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

Başvuru ücreti yok

Kiralık sosyal konutta başvurular 25 Eylül’e kadar devam edecek. Başvuru ücreti de alınmayacak. Kiralık konut için başvurular, e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.