Sportif balıkçılıkta milyon dolarlık turizm pazarı

Hayati ARIGAN

Türkiye, turizm gelirlerini çeşitlendirmek için denizlerde yeni bir pazarın peşine düştü. Dünyada yüksek gelir grubundaki turistlerin özel olarak seyahat ettiği sportif balıkçılık, Türkiye’nin güçlü deniz varlığına rağmen henüz yeterince değerlendirilemeyen alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Büyük orkinos başta olmak üzere av potansiyeli yüksek balık türleri, uygun iklim ve geniş kıyı şeridi Türkiye’ye önemli bir avantaj sağlarken, sektörün ekonomik büyüklüğünü ölçen bugüne kadar düzenli bir veri çıkarılmadı.

Tekne başına 20 bin euro

2007’den bu yana düzenlenen Big Fish Türkiye, bu potansiyeli uluslararası ölçekte büyütmeyi hedefliyor. Organizasyonun lideri ve başhakemi Ertuğrul İçingir, yabancı ekiplerin genellikle yaklaşık 10 günlük programlarla Türkiye’ye geldiğini, bunun yalnızca tekne ve deniz faaliyetleri açısından 15-20 bin euroluk bir harcama anlamına geldiğini ifade etti. Konaklama, restoran, ulaşım ve diğer turizm harcamalarının ise bu rakama dahil değil.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında Çeşme ve Antalya başta olmak üzere kiralık teknelere talebin arttığını söyleyen İçingir, “Türkiye’de hâlen 20-30 teknenin bu alanda faaliyet gösteriyor” dedi.

Turnuvada tekne kirası 3 bin dolara çıkıyor

Sportif balıkçılıkta kullanılan teknelerin yüksek maliyetli ve özel donanımlı olması da sektörün ekonomik hacmini büyüttüğüne dikkat çeken İçingir, “Normal dönemde günlük yaklaşık 1.500 dolar olan tekne kiralarının turnuva dönemlerinde 2.000-3.000 dolara kadar çıkabiliyor” diye konuştu.

Birkaç günlük turnuva programında tekne kiralama maliyetinin 10-15 bin dolara ulaşabildiğini belirten İçingir, “50 bin dolarlık teknelerden 3-5 milyon dolarlık teknelere kadar geniş bir pazar var. Türkiye’de 3-4-5 milyon dolarlık teknelerle bu sporu yapan iş insanları da bulunuyor” dedi.

Dünyada ise maliyetlerin çok daha yüksek seviyelere çıktığını anlatan İçingir, ABD’de bazı büyük balıkçılık turnuvalarında yalnızca kayıt ücretlerinin 50-60 bin dolar olduğunu, toplam maliyetin yüz binlerce doları bulabildiğini söyledi.

Hedef uluslararası pazar

Çeşme’de 24-27 Eylül’de düzenlenecek Big Fish Türkiye’de turnuvaya katılım ücretinin ise 75 bin TL olduğunu belirten İçingir, “45-50 tekne ve yaklaşık 200 sporcu mücadele edeceği turnuvada İtalya, İspanya, Rusya ve Suudi Arabistan’dan en az 5 üst düzey takımın katılımı planlanıyor” dedi.

Uluslararası büyümeye odaklandıklarını söyleyen İçingir, “Bu yıl en az 2 yabancı tekne yarışta yer alacak. Big Fish Türkiye’yi uluslararası standartlara taşıyarak Türkiye’nin sportif balıkçılıktaki bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz. Özellikle Rusya pazarında dikkat çekmeyi başardık” diye konuştu.

Devlet desteğiyle de Türkiye’nin deniz ve balıkçılık potansiyelinin doğru tanıtımla daha geniş bir yabancı müşteri kitlesine ulaşabileceğini kaydeden İçingir: “Dünyanın çok az yerinde bulunan dev orkinoslar bizim denizlerimizde de bol miktarda mevcut. Türkiye’nin bu potansiyeli var ancak turizm tarafında henüz çok gerideyiz. Sektörün en önemli sorunu kurumsal yapı eksikliği. Sportif balıkçılık alanında henüz bir birlik yok. Devlet teşviklerinin de artırılmasının sektörü büyütebiliriz. Ekonomik büyüklüğün ölçülmesi ve sektörün kayıt altına alınması gerekiyor.”

Balıkçılık, gastronomi ve sanatla birleşiyor

Big Fish Türkiye 2026, gastronomi ve sanat etkinliklerini de programına dahil etti. Gastronomi sponsoru Taste of Türkiye kapsamında Michelin yıldızlı şefler ve seçkin restoranlar ağırlanacak; özel tadımlar ve gastronomi deneyimleri düzenlenecek.

Organizasyonun çok yönlü yapısına dikkat çeken Celal Uysal, Big Fish Türkiye’yi yalnızca bir yarış olarak değil, deniz kültürünü gastronomi ve sanatla buluşturan bir organizasyon olarak konumlandırdıklarını söyledi. Uysal, uluslararası katılımı artırırken sürdürülebilir balıkçılığı da organizasyonun temel unsurlarından biri hâline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Turnuvanın sürdürülebilirlik ayağında ise “Yakala-Bırak Yaşat” yaklaşımı uygulanacak. Avlanan balıkların ihtiyaç kadarının tutulması, diğerlerinin uygun koşullarda denize bırakılması teşvik edilecek.

Setur Çeşme Marina Müdürü Hakan Toker, organizasyonun denizcilik, spor, turizm ve çevre farkındalığını aynı platformda buluşturduğunu belirterek sürdürülebilirlik yaklaşımını önemsediklerini söyledi.