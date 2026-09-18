Deprem bölgesindeki fabrikalar ihracata dönüyor
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Başkanı Ender Şahin, Güneydoğu’daki fabrikaların son üç yıldır deprem konutları talebini karşıladığını söyledi. Bölgedeki fabrikaların toplam kapasitenin yüzde 20’sini oluşturduğuna işaret eden Şahin, “Deprem konutlarında sona yaklaşıldı.
Orada bir kapasite boşa çıkacak. O nedenle, oradaki fabrikalar da bizimle irtibata geçti ve ‘tekrar ihracata dönmeyi düşünüyoruz’ dediler. Zaten ihracata dönmeleri lazım. Yoksa rakiplerimiz karşısında pazar kaybediyoruz. Türkiye'den ihracat iştahı azalınca veya otomatikman fiyatlar yükselince rakipler bizim boşluğumuzu dolduruyor” diye konuştu. Şahin, Türkiye’de 25 milyon ton klinker satıldığını, bunun 16-17 milyon tonunun çimento olduğunu söyledi.
‘Güvenli rota’ arayan Türkiye’ye dönüyor
Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla tedarik zincirindeki kırılmanın etkilerine de değinen Şahin, çimentosunu alamayan müşteri siparişlerinin yeniden Türkiye’ye döndüğünü, deniz yolunda ‘güvenli rota’ arayışlarının Türkiye’nin elini güçlendirdiğine işaret etti. Hürmüz Boğazı’ndaki yüksek tansiyon karşısında Suudi Arabistan, Vietnam gibi rakiplerin artık ‘güvenli rota’ olarak bulunmadığına dikkati çeken Şahin, o nedenle Vietnam’a giden Amerikalı alıcıların geri dönmek istediğini açıkladı.
Finansman çözüldüğünde Suriye’yi inşa etmeye hazırız
Bölgesel pazarlarda olumlu gelişmeler yaşandığını dile getiren Ender Şahin, bu noktada Suriye’nin yükselen bir pazar olduğunu, bu yıl ocak-ağustos döneminde karayoluyla 2 milyon ton satış yaptıklarını söyledi. Şahin, “Suriye'ye giden ürünler köprü, baraj, hastane gibi işlerde kullanılıyor. Oraya, finansman aktarılmaya başladığı anda Türk müteahhitler zaten hazır. Sadece çimento değil, demirci, seramikçi de oraya gidecek. Finansman problemi çözüldüğünde biz orayı tekrar inşa etmeye hazırız” açıklamasında bulundu.