Deprem bölgesindeki fabrikalar ihracata dönüyor

Orada bir kapasite boşa çıka­cak. O nedenle, oradaki fabri­kalar da bizimle irtibata geç­ti ve ‘tekrar ihracata dönme­yi düşünüyoruz’ dediler. Zaten ihracata dönmeleri lazım. Yoksa rakiplerimiz karşısın­da pazar kaybediyoruz. Tür­kiye'den ihracat iştahı azalın­ca veya otomatikman fiyatlar yükselince rakipler bizim boş­luğumuzu dolduruyor” diye konuştu. Şahin, Türkiye’de 25 milyon ton klinker satıldığını, bunun 16-17 milyon tonunun çimento olduğunu söyledi.

‘Güvenli rota’ arayan Türkiye’ye dönüyor

Hürmüz Boğazı’nın kapatıl­masıyla tedarik zincirindeki kırılmanın etkilerine de deği­nen Şahin, çimentosunu ala­mayan müşteri siparişlerinin yeniden Türkiye’ye döndüğü­nü, deniz yolunda ‘güvenli ro­ta’ arayışlarının Türkiye’nin elini güçlendirdiğine işaret et­ti. Hürmüz Boğazı’ndaki yük­sek tansiyon karşısında Suudi Arabistan, Vietnam gibi rakip­lerin artık ‘güvenli rota’ olarak bulunmadığına dikkati çeken Şahin, o nedenle Vietnam’a gi­den Amerikalı alıcıların geri dönmek istediğini açıkladı.

Finansman çözüldüğünde Suriye’yi inşa etmeye hazırız

Bölgesel pazarlarda olumlu gelişmeler yaşandığını dile getiren Ender Şahin, bu noktada Suriye’nin yükselen bir pazar olduğunu, bu yıl ocak-ağustos döneminde karayoluyla 2 milyon ton satış yaptıklarını söyledi. Şahin, “Suriye'ye giden ürünler köprü, baraj, hastane gibi işlerde kullanılıyor. Oraya, finansman aktarılmaya başladığı anda Türk müteahhitler zaten hazır. Sadece çimento değil, demirci, seramikçi de oraya gidecek. Finansman problemi çözüldüğünde biz orayı tekrar inşa etmeye hazırız” açıklamasında bulundu.