Türkiye konut satışında Avrupa'da lider

Nef'ten yapılan açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Erden Timur, Türkiye'nin konut satış adedinde Avrupa'da birinci olmasının öneminden bahsetti.

Başta Avrupa olmak üzere dünyadaki büyük ekonomilerde konut satışlarının yüzde 30'a varan oranlarda düştüğünü ancak Türkiye'de 2021'e göre yatay seyrettiğini aktaran Timur, bu gelişmenin iç piyasada talebin çok canlı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Timur, İngiliz araştırma şirketi Knight Frank'ın son verilerine göre gayrimenkulün en fazla kazandıran yatırım aracı olduğunu kaydederek, değerlenme oranlarına bakıldığında Türkiye'nin büyük şehirleriyle ilk 4'te yer aldığını anlattı.

"Yabancı konut satışı tarafında yüzde 15 artış var"

Yatırım aracı olarak gayrimenkulün en fazla Türkiye'de kazandırmaya devam ettiğini aktaran Timur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sebeple talep sürekli dinamik olacak. İkincisi, Türkiye'de 250 alt sektörü de dinç tutması içinde önemli. Dolayısıyla burada arzın tekrar ivmelenmesi üreticilerin tekrar üretime geçmesi daha dikkat edilmesi gereken bir husus. Nitekim 5 yıl öncesine göre ikinci el satışın payı yüzde 50'den yüzde 70'e kadar yükseldi. Birinci el azaldı. 2023'te bu oranın tekrar dengelenmesi çok değerli olacaktır. Yüzde 0,69 faiz oranıyla başlayan sıfır konut kampanyasının 2023'te bu oranın dengelenmesine katkısı büyük olacaktır. Yabancı konut satışı tarafında da yüzde 15 artış var. Bu toplam satışta yüzde 5'e denk geliyor. Avrupa'ya kıyasla bu oran yarı yarıya düşük. Nitekim Portekiz ve İspanya'da Avrupa ortalamasında yabancıya satış oranı yüzde 10 seviyesinde. Türkiye'ye doğrudan yatırım olarak değerlendirildiğinde yabancıya satışında 2023'te gelir bazında Avrupa’ya yaklaşmasını umuyorum."

Gökhan Taş: Emlak satışında rekor kırıldı

Mastertürk Grubu Başkanı Gökhan Taş, Türkiye'nin konut satışında geçen seneyi yakaladığını, 1,5 bandından uzaklaşmadığını söyledi.

Tüm gayrimenkul türlerinde yeni bir satış rekorunun 2022 yılında kırıldığına dikkat çeken Taş, "Konut satışlarında 2022 yılında yüzde 0,5 gibi azalma yaşanırken tüm gayrimenkul satışlarında artış yaşadık. Ülkemizde geçen yıla göre yüzde 6’lık bir artış ile 3 milyon 203 bin gayrimenkul satışı gerçekleşti. Satışlardan elde edilen tapu harcı geliri ise 41 milyar lira seviyesine ulaştı. ‘Yeni Evim’ adıyla orta gelirli vatandaşlar için açıklanan ve dün başlayan sıfır konut kampanyasının ev sahipliği oranınapozitif katkı sağlayacağını da belirtmek isterim. Ama asıl pozitif etkiyi konut üretiminde görebileceğiz. Son 2-3 yıldır TÜİK verilerine baktığımızda, önceki yıllarda toplam satışın yarısını oluşturan sıfır konut talebi, yüzde 30’lara inmişti. Bunun en önemli sebebi yeni konut projelenin başlayamaması idi. Şimdi yüzde 0,69’dan başlayan ve psikolojik sınır olan 1’in çok altında kalan faiz oranı kampanyası ile orta gelirli vatandaşların yeni konut alacağını öngörebiliyoruz. Ayrıca Hazine ve maliye Bakanlığı’nın ilk 3 yıl taksit tutarlarına destek olması da doğrudan üretimi de pozitif yansıyacaktır. Arzın dengeli ve sürdürülebilir şekilde her şehirde devam etmesi ülkemiz için çok önemli idi, nitekim her sene 600 bine yakın evlenme, 200 bine yakın boşanma, 100 bine yakın gurbetçi talebi, 70 binin üzerinde yabancı talebi ile en az 1 milyon minimumda talep oluşan bir ülkeyiz. İhtiyaç ve yatırım amaçlı talepleri de eklediğimizde 1,5 milyona yakın talep oluşuyor. Bu rakam OECD üyesi ülkeler arasında en çok konut satılan ikinci ülke ve Avrupa’da da en çok konut satılan ülke anlamına geliyor. Böylesi bir fotoğrafta arzın desteklenmesi oldukça değerli bir hamle oldu" dedi.