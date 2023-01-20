Yeni Evim Kampanyası ile sektörde ciddi hareketlilik yaşandı

Yüksekdağ, İnşaat ve Yapı Malzemeler Sektör Kurulu'nun, MÜSİAD İzmir Şubesi ev sahipliğinde "Türkiye Yüzyılında Şehirleri Fark Et, İnşa Et" ana temasıyla düzenlediği Türkiye İstişare Toplantısı sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kentsel dönüşüm projelerinin önemi konusunda son yıllarda farkındaIıkların arttığını belirten Yüksekdağ, "Devletimizin de bunu artık siyaset üstü bir güvenlik meselesi olarak görmesi ve toplumda da bilinç düzeyinin artmasıyla günden güne ülkemizdeki kentsel dönüşüm faaliyetleri artıyor ama 'İstediğimiz noktada mıyız?' diye sorarsak hala değiliz" dedi.

Yüksekdağ, kentsel dönüşüm projeleri konusunda Kovid-19 salgını ve daha sonra Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş gibi ekonomiyi etkileyen gelişmeler nedeniyle istenilen noktada olunamadığını dile getirdi.

Buna rağmen ülkenin ve sektörün yapısının dinamik olduğunu dile getiren Yüksekdağ, "Doğru reformlarla, alınan doğru kararlarla kamunun da bu konuda gerçekten arkasında durarak desteğini vermesiyle çok daha iyi noktalara da gideceğiz inşallah" diye konuştu.

Yakın zamanda İzmir'de yaşanan deprem gibi ülkedeki doğal afetlerin kentsel dönüşümün önemini gözler önüne serdiğini ifade eden Yüksekdağ, bu programın İzmir'de düzenlenmesinin amacının temel sebebinin farkındalık oluşturmak ve Türkiye'ye mesaj vermek olduğunu bildirdi.

"Kamu bankalarının bu işe destek vermesiyle, birikmiş olan bir talep şu an aktif olmuş durumda"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Yeni Evim" adıyla açıklanan konut paketine değinen Yüksekdağ, şöyle konuştu:

"Biz zaten sektörün içinde olduğumuz için bu pakete yoğun ilgiyi gözlemliyoruz. Çok ciddi bir talep var. Kamu bankalarının da bu işe destek vermesiyle, birikmiş olan bir talep şu an aktif olmuş durumda. Sayın bakanlarımızla da yaptığımız görüşmelerde bunun geçici bir model olmadığını ve kalıcı bir kampanya olduğunu bize söylemişlerdi. Yani 'Evi olmayan vatandaşlarımız için kalıcı bir model tasarladık') demişlerdi. Sosyal devlet anlayışı gereği de bunun çok yerinde olduğunu ve destekçisi olduğumuzu beyan ediyoruz. Piyasada da bunun hareketini çok hızlı bir şekilde gözlemleyebiliyoruz."

Cemil Yüksekdağ, bu dönemde yeni kampanyaların da duyurulmasıyla inşaat sektöründe önemli büyüme görüleceğini öngördüklerini sözlerine ekledi.