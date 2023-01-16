Yeni Evim Konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte tüm ayrıntılar

Orta gelirli vatandaşların düşük faizli kredi ile ev sahibi olmasını amaçlayan Yeni Evim Konut Kampanyası başladı. Herhangi bir başvuru ya da kura sürecinin olmayacağı kampanya kapsamında bankalar, düşük faizli kredi başvurusu almaya başladı.

Yeni Evim Konut Kampanyası'na katılan bankalar hangileri?

Kampanyaya Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım aracılığıyla başvurulabilecek.

Kampanyaya ilişkin olarak yenievimkampanyasi.com.tr web sitesi hazırlandı.

Düşük faizli konut kampanyası şartları neler?

- Üzerinde hiç ev bulunmaması

- Son 1 yıl içerisinde ev alınacak olan ilede ikamet ediliyor olması (3.bölge hariç)

- 5 yıl boyunca satışın olmaması

- Son 1 yıl içerisinde konut alınan ilde ev alım satımı yapılmaması

Yeni Evim Konut Kampanyası'nda peşinat ödenecek mi?

Konut bedelinin yüzde 10’u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.