Yeni Evim’e 3 projeyle girdi, 30 bin başvuru aldı

Türkiye'nin gündeminde sosyal konut projeleri yer alıyor. İlk olarak dar gelirli aileler için hayata geçirilen İlk Evim İlk İş Yerim projesinin ardından bir müjde de orta gelirlilere geldi. Yeni Evim projesiyle vatandaşları konut sahibi yapan projeye göre, ilk konutunu alan vatandaşlar, 15 yıla kadar vade ve faiz oranlarının yüzde 0,69'dan başlayan ödeme kolaylığıyla hayallerindeki eve sahip olabilecek. Söz konusu modele Sur Yapı’dan destek geldi. Yeni Konut Finansman Modeli’ne ek olarak sunduğu yüzde 25 ek indirim fırsatıyla herkesi ev sahibi olmaya davet eden şirket, model kapsamında satışa sunulmak üzere Antalya Suites ile İstanbul Ümraniye’deki Sur Yapı Cevher ve Exen Konakları isimli 3 yeni projesinin ön satışını erkene aldı.

Sur Yapı, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Sur Yapı Antalya ile İstanbul’daki devam eden projelerini de kampanyaya dahil etti. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Yeni Konut Finansman Modeli’nin yüzde 0,69 oran, yüzde 10 peşinat, ilk 3 yıl taksit ödeme kolaylığı ve 15 yıla varan vadelerle orta gelir grubunun kolaylıkla erişebileceği bir model olduğunu belirterek ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu söyledi.

Bir haftada 30 bin ön talep

Kampanyanın açıklanmasının ardından konutlara olan ilginin arttığını belirten Elmas, "Satış ofislerimiz doldu taştı" dedi. Elmas, orta gelirlilere uygun koşullarda konut edindirmeyi amaçlayan Yeni Konut Finansman Modeli’ne portföy değeri yaklaşık 8.5 milyar lira olan 3 yeni proje ile katıldıklarını ve konutlara bir haftada 30 bine yakın ön talep aldıklarını söyledi. Elmas, Antalya'da bir, İstanbul'da ise iki yeni konut projesini yeni model kapsamında satışa sunacaklarını belirterek, "İlk bir haftada satış ofislerimiz doldu taştı. Antalya'da bir haftada 20 bine yakın talep aldık. İstanbul'daki projelere de 10 bine yakın talep var" dedi ve ekledi: "Toplam 8.5 milyar liralık portföy sunuyoruz. Antalya'da bir aylık hedefimiz en az bin ünite satmak. Antalya'da 4-5 milyar lira ciro planlıyoruz."

18 binden başlayan taksitler

Elmas, Antalya Suites projesinin yanı sıra, İstanbul'daki Cevher projesinde 337 daire, Exen Konakları projesinde ise 190 daireyi satışa sunduklarını söyledi. Elmas, başvuranların ağırlıklı kısmının 25 bin-50 bin lira aylık geliri olan kesim olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Bu üç yeni projede fiyatlarda %5 müteahhit desteğinin yanı sıra %25 de ek indirim yaptıklarını belirten Elmas, Antalya'da ilk yıl 5 bin 700 lira, İstanbul'da ise 18 bin liradan başlayan taksitlerle konut imkanı sunacaklarını söyledi.

Evi olup yararlanamayana alternatif ödeme

Elmas, bu üç yeni proje dışında satışı devam eden mevcut projelerde ellerinde kalan az sayıdaki portföyü de kampanyaya dahil edeceklerini belirtti. Elmas, hali hazırda bir evi olduğu için kampanyadan yararlanamayanlara yönelik de alternatif ödeme planları hazırladıklarını; 72 aya varan vade imkanı sunacaklarını söyledi.

Elmas, Sur Yapı'nın İstanbul Ümraniye'deki yeni projelerine ilişkin detaylar verirken, Sur Yapı Cevher ile "göz kamaştıran bir eser" inşa ettiklerini söyledi. Sur Yapı Cevher projesiyle 2 köprüye ve bağlantı yollarına, Boğaz hattına, hastanelere, AVM'lere, iş ve finans merkezlerine yakın bir lokasyon avantajı sunduklarını aktaran Elmas, "Modern mimarisi ve az katlı bloklarıyla şehrin merkezinde bir eser inşa ettiğimiz Cevher projesini sınırlı sayıdaki stokla Yeni Konut Finansman Modeli kapsamında satışa sunarak Ümraniye'ye değer katmaya devam ediyoruz" dedi.

“Satışlar iyi giderse KGF desteği almayabiliriz”

Altan Elmas, üç yeni proje için müteahhitlere sunulan KGF kefaletli finansman desteğinden yararlanıp yararlanmayacakları sorusu üzerine ise, "Antalya'da zaten finansman paketimiz var. İstanbul'daki projeler için bu imkan kullanılabilir. Ama satışlar iyi giderse KGF desteği almayabiliriz. Çok ihtiyaç olmayacak gibi duruyor" diye konuştu. Başka yeni projeler üzerinde de çalışmaya başladıklarını belirten Elmas, "Yeni üretimler tasarlamaya başladık. Önümüzdeki süreçte yeni arzlar da yapacağız" dedi. Elmas, son üç yılda 6 bin konut teslimatı yaptıklarını; devam eden projeler kapsamında bu yıl 4 bin konutu daha teslim edeceklerini söyledi.