Yunanistan lüks konut piyasası üst lige çıktı

Greece Sotheby’s International Realty tarafından hazırlanan kapsamlı rapora göre Yunanistan’daki lüks konut satış hacmi yıllık yaklaşık 1 milyar Euro'ya ulaştı.

550 milyon Euro'luk doğrulanmış işlem verisine dayanan çalışma, ülkenin Akdeniz’deki üst segment pazarlarda artık ciddi bir rakip haline geldiğini gösteriyor.

Rapora yatırımcıların yüzde 63’ü Yunanistan’dan mülk almayı planladığını belirtirken, İtalya, Fransa ve İspanya da alternatifler arasında yer alıyor.

Yabancı alıcılar ağırlıkta

Lüks konut alıcılarının yüzde 67’sini yabancılar oluşturuyor. Başta ABD, Birleşik Krallık ve Fransa’dan gelen yatırımcılar pazara yön verirken, Yunan alıcıların payı yüzde 33 seviyesinde.

Greece Sotheby’s CEO’su Savvas Savvaidis’e göre Yunanistan, fiyat düzeyi olarak Mallorca ve Ibiza gibi olgun pazarlara yaklaşmış durumda; buna rağmen bölgesel lüks pazarından yalnızca yüzde 2 pay alıyor.

Fiyatlar Akdeniz’le yarışıyor

Korfu’da metrekare fiyatları 8 bin 900 Euro ile Mallorca’ya yaklaşırken, Mikonos (10 bin 800 Euro), Ibiza (11 bin 600 Euro) seviyesine geldi. Atina Rivierası ise 10 bin 500 Euro/metrekare ile Dubai’ye yaklaşan fiyatlar sunuyor. Tinos ve Paros gibi adalar, Miami’den bile pahalı hale geldi.

Alıcı bütçesi ortalama 2.5 milyon Euro

Rapora göre 45-64 yaş aralığında, ortalama 2.5 milyon Euro bütçeye sahip alıcılar; özgünlük, doğayla uyum ve deneyimi merkeze alan romantik varlıklı profiliyle öne çıkıyor.