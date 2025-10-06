Ziraat Bankası’ndan milyonluk villa satışı

Ziraat Bankası, İstanbul Beykoz’da bulunan, pek çok ismin birbirine komşu olduğu Çubuklu Vadi Villaları Sitesi’ndeki tripleks villayı satışa çıkardı.

6 oda, 1 salon, 1 banyodan oluşan 385 m2 büyüklüğündeki villa 16 Ekim’de ihaleyle yeni sahibini bulacak. İhalenin açılış bedeli 162 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılmak için 9 milyon 750 bin lira teminat yatırmak gerekiyor. Fiziki olarak yapılacak ihaleyi kazanan kişi ödemeyi peşin yapacak.

Ünlü isimler birbirine komşu

Sitede villası olanlar arasında Engin Altan Düzyatan-Neslihan Alkoçlar, Şahan Gökbakar, Arda Turan -Aslıhan Doğan, Barış Arduç-Gupse Özay gibi ünlü isimler bulunuyor.

Çubuklu Vadi Sitesi, 2010 yılında Yüksel İnşaat ve Fiba Gayrimenkul ortaklığında inşa edildi. 183 bin m2’lik site 120 villa ve sosyal tesislerden oluşuyor.

Site 24 saat boyunca 39 sabit, 9 hareketli kamerayla izleniyor ve kayıt altına alınıyor.