Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (2 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

ÖTV artışıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında dün değişikliğe gidilmişti. Buna göre; benzinde litre başına 1,16 TL, motorinde 1,08 TL zam yapılmıştı.

Bugün ise akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53.15 TL

Motorin: 54.46 TL

LPG: 29.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52.94 TL

Motorin: 54.25 TL

LPG: 28.40 TL

Ankara:

Benzin: 53.97 TL

Motorin: 55.43 TL

LPG: 28.92 TL

İzmir:

Benzin: 54.30 TL

Motorin: 55.76 TL

LPG: 28.85 TL