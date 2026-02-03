Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (3 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Otogazın litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruşluk artış yapıldı. Zammın ardından bazı bölgelerde otogazın litre fiyatı 30 TL'yi aştı.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 55.34 TL

Motorin: 57.46 TL

LPG: 30.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 55.16 TL

Motorin: 57.28 TL

LPG: 29.49 TL

Ankara:

Benzin: 56.24 TL

Motorin: 58.54 TL

LPG: 29.97 TL

İzmir:

Benzin: 56.53 TL

Motorin: 58.81 TL

LPG: 29.89 TL