Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Benzine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (16 Aralık 2025 akaryakıt fiyatları)

Benzinde indirim serisi sürüyor: Yarından itibaren 83 kuruş indirim gelecek

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle benzin fiyatlarında düşüş sürüyor. Akaryakıt ürünlerinden benzine bugün yapılan 2,02 liralık indirimin ardından, yarından itibaren 83 kuruşluk yeni bir indirim daha uygulanacak.

Cihan Oruçoğlu
Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle benzine bugün 2,02 lira, yarından itibaren ise 83 kuruş indirim yapılacak.

Alınan kararla birlikte benzin fiyatları yarından itibaren İstanbul’da 51,72 liraya, Ankara’da 52,57 liraya, İzmir’de ise 52,91 liraya gerileyecek.

Son indirimle birlikte benzin fiyatlarında bu hafta yaşanan düşüş yüzde 5,5’i aşmış olacak. 

