‘Süper izin’ Türkiye’yi Avrupa’nın önüne geçirir
Galata Wind’in son dönem faaliyetleri hakkında bilgi vermek, önümüzdeki dönemde yurt içinde ve Avrupa’da gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin basınla bir araya gelen Galata Wind CEO’su Burak Kuyan, borçsuz bir yapıya sahip olduklarını belirterek, finansal olarak sektördeki en güçlü oyuncular arasında yer aldıklarını kaydetti.
Sevilay ÇOBAN
“Galata Wind olarak sadece rüzgâr ve güneş enerjisi üretimine odaklanıyoruz” diyen Kuyan, bu odaklanma sayesinde 1,5 trilyon TL’yi aşan yüksek FAVÖK marjı elde ettiklerini aktardı. Kuyan, sahip oldukları 354 MW’lık mevcut kurulu güçlerini, 2026– 2027 dönemi itibarıyla 576.8 MW’a, 2030 yılına kadar ise 1000 MW’ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini, bu kapasitenin 410 MW’ını Türkiye’de ön lisans olarak aldıklarını, 250-300 MW’ını ise yurt dışı yatırımlarıyla gerçekleştireceklerini söyledi.
Türkiye’nin 2035’e kadar rüzgâr ve güneş kurulu gücünü 31GW’tan 120GW’a yükseltmeyi ve ulusal strateji, sistem esnekliğini ve yük dengelemesini artırmaya odaklandığını aktaran Kuyan, Galata Wind’in elektrik üretimini Bandırma’da bulunan Şah Rüzgâr Santrali, Mut’taki Mersin Rüzgâr Santrali; Bursa Nilüfer’deki Taşpınar Rüzgâr ve Hibrit Güneş Santrali, Çorum’da bulunan Çorum Güneş Santrali ve Erzurum Aziziye, Hınıs ve Karayazı’daki Erzurum Güneş Santrali’nde gerçekleştirdiğini ifade etti.
‘Bahçeme yapmayın’ sendromu
Enerji yatırımları noktasında kamulaştırma konusunda algısal sorunlar yaşandığına işaret eden Kuyan, “Yenilenebilir enerji projelerine karşı ‘bahçeme yapılmasın’ sendromu var. Rüzgâr tribünlerinin ‘ses çıkardığı’ veya ‘rüzgârın yönünü değiştirdiği’ gibi şehir efsaneleri projelere dirence yol açıyor. Kamulaştırma davaları da bu nedenle çok uzun sürüyor. Planlanan ‘süper İzin’ uygulaması hayata geçirilebilirse Türkiye, Avrupa’nın önüne geçer. Beklentilerimiz projeler bazında izin süreçlerinin kısaltılması yönünde. Mevcut durum, sektör açısından haksız bir durum ortaya çıkarıyor” dedi.
İtalya ve Almanya, 2026 sonunda devreye girecek
“İtalya ve Almanya›daki projelerimiz inşaata hazır” diyen Kuyan, şöyle konuştu: “2025-2027 dönemi için 300 MW’lık yurt dışı yatırım hedefi kapsamında Almanya ve İtalya’da GES yatırımları için çeşitli anlaşmalar imzaladık. Almanya’daki projeler arasında, depolamanın yanı sıra tarım yapmaya izin veren Tarım GES (Agri- PV)‘agrivoltaics’ uygulamaları da bulunuyor. Avrupa’daki projelerimizi 2026 sonunda devreye almayı planlıyoruz.”