‘Süper izin’ Türkiye’yi Avrupa’nın önüne geçirir

Sevilay ÇOBAN

“Galata Wind olarak sadece rüzgâr ve güneş enerjisi üretimine odaklanıyo­ruz” diyen Kuyan, bu odaklan­ma sayesinde 1,5 trilyon TL’yi aşan yüksek FAVÖK marjı elde ettiklerini aktardı. Kuyan, sa­hip oldukları 354 MW’lık mev­cut kurulu güçlerini, 2026– 2027 dönemi itibarıyla 576.8 MW’a, 2030 yılına kadar ise 1000 MW’ın üzerine çıkarma­yı hedeflediklerini, bu kapasi­tenin 410 MW’ını Türkiye’de ön lisans olarak al­dıklarını, 250-300 MW’ını ise yurt dışı yatırımlarıyla ger­çekleştireceklerini söyledi.

Türkiye’nin 2035’e kadar rüz­gâr ve güneş kurulu gücünü 31GW’tan 120GW’a yükseltmeyi ve ulusal strateji, sistem esnekliğini ve yük dengelemesini artırmaya odaklandığını aktaran Kuyan, Galata Wind’in elektrik üre­timini Bandırma’da bulunan Şah Rüzgâr Santrali, Mut’taki Mersin Rüzgâr Santrali; Bursa Nilüfer’deki Taşpınar Rüzgâr ve Hibrit Güneş Santrali, Ço­rum’da bulunan Çorum Gü­neş Santrali ve Erzurum Azi­ziye, Hınıs ve Karayazı’daki Erzurum Güneş Santrali’nde gerçekleştirdiğini ifade etti.

‘Bahçeme yapmayın’ sendromu

Enerji yatırımları noktasın­da kamulaştırma konusunda al­gısal sorunlar yaşandığına işa­ret eden Kuyan, “Yenilenebilir enerji projelerine karşı ‘bahçe­me yapılmasın’ sendromu var. Rüzgâr tribünlerinin ‘ses çıkar­dığı’ veya ‘rüzgârın yönünü de­ğiştirdiği’ gibi şehir efsaneleri projelere dirence yol açıyor. Ka­mulaştırma davaları da bu ne­denle çok uzun sürüyor. Plan­lanan ‘süper İzin’ uygulaması hayata geçirilebilirse Türkiye, Avrupa’nın önüne geçer. Bek­lentilerimiz projeler bazında izin süreçlerinin kısaltılması yönünde. Mevcut durum, sek­tör açısından haksız bir durum ortaya çıkarıyor” dedi.

İtalya ve Almanya, 2026 sonunda devreye girecek

“İtalya ve Almanya›daki projelerimiz inşaata hazır” diyen Kuyan, şöyle konuştu: “2025-2027 dönemi için 300 MW’lık yurt dışı yatırım he­defi kapsamında Almanya ve İtalya’da GES yatırımları için çeşitli anlaşmalar imzaladık. Almanya’daki projeler ara­sında, depolamanın yanı sıra tarım yapmaya izin veren Ta­rım GES (Agri- PV)‘agrivolta­ics’ uygulamaları da bulunu­yor. Avrupa’daki projelerimizi 2026 sonunda devreye almayı planlıyoruz.”