TotalEnergies ile el sıkıldı: ENKA'dan Irak’ta 1 milyar dolarlık dev proje!

ENKA, Irak’ın Basra bölgesinde 1 milyar ABD dolarını aşan bir sözleşmeye imza attı. Proje, TotalEnergies tarafından yürütülen “Associated Gas Upstream Project (AGUP) Phase 2” kapsamında gerçekleştirilecek.

Merkezi İşleme Tesisi ENKA’ya emanet

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, anlaşma ile ENKA; Merkezi İşleme Tesisi’nin mühendislik, tedarik, inşaat ve devreye alma dahil tüm önemli aşamalarını üstlenecek.

Irak’ın doğal gaz kapasitesi artacak

Bu proje, TotalEnergies’in “Gas Growth Integrated Project (GGIP)” adlı entegre doğal gaz büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Basra’da hayata geçirilecek tesis, ülkenin doğal gaz üretim kapasitesini artırarak enerji bağımsızlığına ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak.

Hedef üç yıldan kısa sürede devreye alma

ENKA, projeyi üç yıldan kısa bir sürede devreye almaya hazır hale getirmeyi planlıyor. Şirket, bu sayede Irak’ın enerji arz güvenliğine ve bölgesel enerji potansiyelinin güçlendirilmesine destek olmayı hedefliyor.