Almanların Noel sofrası değişti

Appinio tarafından bin kişiyle yapılan ankete göre, her dört Alman’dan biri Noel yemeğinde balığı tercih ediyor. Balık tüketenler arasında en popüler seçenekler yüzde 66 ile somon, yüzde 37 ile karides, yengeç ve scampi gibi kabuklular, yüzde 20 ile sazan oldu. Ancak balık yemeyi planlayanların yalnızca yüzde 35’i sürdürülebilir kaynaklı ürünlere öncelik veriyor.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 37’si sürdürülebilirlik kriterlerini tamamen göz ardı ediyor. Yüzde 48’i ise sürdürülebilir avcılığın nasıl ayırt edileceğini bilmediğini ifade ediyor.

Et hâlâ en popüler

Ankete göre Almanların yüzde 77’si Noel’de et ağırlıklı bir menü hazırlamayı planlıyor. En çok tercih edilen et türleri sığır ve dana eti (yüzde 41) ile sosis çeşitleri (yüzde 40,1) oldu. Geleneksel Noel kazı da hâlâ menülerde yer alsa da oran yüzde 29’a gerileyerek düşüşünü sürdürdü.

Özel menü yerine kişisel favori

Katılımcıların yüzde 9,7’si vejetaryen, yüzde 4,4’ü ise vegan seçeneklere ilgi gösterdi. Ayrıca yüzde 7,5’i henüz karar vermediğini belirtirken, yüzde 45’i özel bir menü yerine kişisel favorisini tercih edeceğini söyledi.