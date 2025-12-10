KAGİDER ve Migros’tan tarımda kadın girişimcilere destek

Tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı” kapsamında Türkiye’nin 26 ilinden gelen 36 kadın girişimci, iki gün süren yoğun bir eğitim kampına katıldı. Kampta dijital tarım, finans, gıda güvenliği, kalite yönetimi ve markalaşma gibi başlıklar ele alındı. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar arasından seçilecek 15 girişimci, bir sonraki aşamada birebir mentorluk desteği alacak.

Perakende medya dinamikleri anlatıldı

Kampın ilk gününde yerelleşme, tarımsal kalkınma, kalite ve pazarlama süreçleri ile devlet teşvikleri masaya yatırıldı. İkinci gün ise perakende medya dinamikleri, dijital pazarlama, finansal farkındalık ve dijital tarım teknolojileri ele alındı. Ayrıca, önceki dönem program mezunlarının deneyimlerini paylaştığı “iyi örnek” paneliyle katılımcılara ilham verildi.

Tarımda kadın gücü stratejik öneme sahip

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, tarımda kadın girişimciliğinin yenilik, sürdürülebilirlik ve verimlilik açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, programın kadınların bilgiye, mentorluk desteğine ve güçlü iş ağlarına erişimini kolaylaştırdığını vurguladı.

Migros’tan satış ve yerelleşme desteği

Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur ise kalite standartlarını karşılayan tüm girişimcilere, ürünlerini Migros’un Türkiye genelindeki mağazalarında sunma imkânı sağlandığını açıkladı. Yerli üretim, onarıcı tarım ve dijital tarım yatırımlarıyla kadın emeğinin tarımda dönüşüm yarattığını ifade etti.