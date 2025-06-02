Aydın çam fıstığına AB’den coğrafi işaret tescili!

Aydın Ticaret Borsası tarafından 24 Ağustos 2023 tarihinde Avrupa Birliği’ne (AB) menşe adı koruması için başvurusu yapılan Aydın Çam Fıstığı’nın tescil süreci tamamlandı. Başvuru, AB nezdinde coğrafi işaret koruması için önemli bir adımı temsil ediyordu.

Buna göre Aydın Çam Fıstığı, L 2025/1066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Avrupa Birliği’nde tescil edilen 33. ürün oldu.

"Örnek çalışmalara bir yenisi eklendi"

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın’a özgü tarımsal ürünlerin markalaşması konusunda yürüttükleri çalışmaların her zaman somut ve başarılı sonuçlar verdiğini vurguladı. Avrupa Birliği nezdinde ve Türkiye genelinde yapılan coğrafi işaret başvurularında örnek gösterilen çalışmalara imza attıklarını belirten Çondur, bu kapsamda Aydın çam fıstığının AB tescili sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Aydın ilinin tarımsal değerlerini uluslararası pazarda tanıtma ve koruma hedefiyle Avrupa Birliği coğrafi işaret çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Çondur, "Aydın kestanesi, Aydın Memecik zeytinyağı ve Aydın Memecik zeytininin Avrupa Birliği’nde tescilini sağlayarak önemli başarılara imza atan borsamız, şimdi de Aydın çam fıstığının AB tescilini gerçekleştirerek bu alandaki örnek çalışmalara bir yenisini eklemiştir."

"Ürünlerin marka değerini yükseltiyor"

Çondur ayrıca, "Borsamız, menşe adıyla en fazla coğrafi işaret tesciline sahip kurumlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu başarı, yerel değerlerimizi koruma, tanıtma ve pazarda öne çıkarma vizyonumuzun bir sonucudur." ifadelerini de kullandı.

Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilinin, ürünlerin kalitesi ve kökenine dair uluslararası düzeyde bir güvence sunduğunu vurgulayan Çondur, bu tescillerin aynı zamanda ürünlerin marka değerini yükselttiğini ve ihracat potansiyelini önemli ölçüde artırdığını ifade etti. “Borsamız, tescil edilen ürünlerin katma değerini artırarak hem bilinirliğini yaygınlaştırmakta hem de bu ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlamaktadır” dedi.

Aydın çam fıstığı hakkında bilgi verdi

Çondur ayrıca, Aydın çam fıstığı hakkında şu bilgileri de vererek, sürece katkısı olan isimlere teşekkür etti:

"Aydın çam fıstığı, coğrafi bölgede yetişen fıstık çamlarının kozalaklarının hasat edildikten sonra kabuğundan ayrılan ve zarından temizlenen, rengi açık-koyu krem, ucu çok sivri, sivri ucu kirli sarıya yakın ve az dolgun gövdeli bir meyvedir. Kabuksuz olarak piyasaya sunulur.

Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği Komisyonu’ndaki tüm süreçlerini özveri ile yürüten coğrafi işaret danışmanımız Huriye Özener’e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Dr. Burak Erdem Algül’e, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak’a, Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."