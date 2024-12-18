Aydın'da 3,5 tonluk zeytinyağı skandalı
Aydın'da sahte zeytinyağı üretenlere yönelik yapılan operasyonda altı kişi gözaltına alındı. Baskında 3,5 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.
AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Aydın'da sahte zeytinyağı üretenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Adresleri belirlenen iş yeri ve depolara yapılan baskında 3,5 ton tağşişli zeytinyağı, doluma hazır 6 bin teneke, son kullanma tarihleri geçmiş 720 kilogram salamura zeytin ve 40 litre nar ekşisi ele geçirildi.
Yapılan operasyonda altı kişi de gözaltına alındı.