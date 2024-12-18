Aydın'da 3,5 tonluk zeytinyağı skandalı

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Aydın'da sahte zeytinyağı üretenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Adresleri belirlenen iş yeri ve depolara yapılan baskında 3,5 ton tağşişli zeytinyağı, doluma hazır 6 bin teneke, son kullanma tarihleri geçmiş 720 kilogram salamura zeytin ve 40 litre nar ekşisi ele geçirildi.

Yapılan operasyonda altı kişi de gözaltına alındı.