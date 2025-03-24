Bakanlık ifşa etmeye devam ediyor: Bu kez de kırmızı ette tek tırnaklı eti skandalı yaşandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak ürünlerin listesini paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlık "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" listesini bugün itibarıyla yeniden güncellendi. Listeye eklenen yeni ürünler ise şok etkisi yarattı.

Tek tırnaklı eti tespit edildi!

Adana'da "SERVET KASAP-FATMA KAYA" adlı firmanın sattığı kırmızı etlerde tek tırnaklı eti tespit edildi. Tek tırnaklı eti; at, eşek ve katır gibi hayvanların etlerini ifade ediyor.

Listeye eklenen diğer bir ürün olan pastörize tereyağında ise natamisin tespit edildi.

Taklit veya tağşiş listesi de güncellendi

Bakanlık, bugün itibarıyla taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini de güncelledi. Listeye 19 yeni ürün daha eklendi.

Güncel listeye siyah çaydan baharata, zeytin yağından kaşar peynire, sucuktan bitkisel karışım yağıdan kadar bazı markaların ürünleri eklendi. Yapılan denetimlerde siyah çayda gıda boyası tespit edilirken; sucukta deri dokusu ve kanatlı etine rastlandı.

Ayrıca, piliç sucukta gıda boyasının yanı sıra deri dokusu ve kanatlı etine, bazı marka zeytinyağlarında tohum yağlarına, kaşar peynirinde ise bitkisel yağa rastlandı.