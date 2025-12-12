Burger King her yıl 30 yeni restoran açacak

Hızlı servis restoran zinciri Burger King İngiltere, açıkladığı mali sonuçlarla birlikte genişleme stratejisini de kamuoyuyla paylaştı. İngiltere genelinde halihazırda 574 restorana sahip olan şirket, mevcut büyüme programını devam ettirmeyi planlıyor. Buna göre 2026’dan itibaren her yıl ortalama 30 yeni restoran açılması öngörülüyor. Yeni açılışlarda ağırlıklı olarak şirkete ait restoran modelinin tercih edilmesi beklenirken, hangi bölgelerin önceliklendirileceğine dair detaylar henüz açıklanmadı.

Ekonomik baskılar sürüyor

Şirket, İngiltere’de tüketici güvenindeki zayıflama ile yüksek ücretler ve vergi artışlarının yarattığı baskılara dikkat çekti. Maliye Bakanı Rachel Reeves’in geçen yıl açıkladığı bütçenin ardından artan maliyetlerin özellikle konaklama ve yeme-içme sektörünü zorladığı belirtildi. Buna karşın Burger King, bu yıl işletme genelinde iyileşme sinyalleri gözlendiğini ve bunun enflasyondaki yavaşlamaya işaret ettiğini vurguladı.

748 milyon sterlini aştı

Burger King İngiltere, ticaretin yıl boyunca güçlü kaldığını açıkladı. Sistem genelindeki satışlar 748 milyon sterlini aşarken, şirket gelirleri yıllık bazda yüzde 7 artışla 408,3 milyon sterline ulaştı. Aynı mağaza satışları ise evlere teslimat kanallarındaki büyümenin etkisiyle yüzde 4,5 artarak 347 milyon sterlin oldu.

Şirketin temel kazançları yüzde 12 arttı

Disiplinli maliyet yönetimi sayesinde şirketin temel kazançları yüzde 12 artarak 26 milyon sterline yükseldi. CEO Alasdair Murdoch, gıda ve enerji enflasyonunun yavaşlamasına rağmen sektörün hâlâ baskı altında olduğunu belirterek, Burger King İngiltere’nin zorlu koşullara rağmen sağlam bir performans sergilediğini ifade etti.