CarrefourSA, Mağazacılar Günü’nü 15 bin çalışanı ile kutladı

CarrefourSA, Mağazacılar Günü’nü bu yıl da geniş katılımla kutladı. Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Eyigün, CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu ve üst yönetim ekibi, mağazalarda görev yapan çalışanlarla bir araya gelerek günün anlam ve önemini paylaştı.

“Bizi biz yapan ekip olma kültürü”

Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, Sabancı’nın yüzyılı aşan yolculuğunun temelinde birlikte üretme ve ekip olma kültürünün yer aldığını belirtti. Zaimler, CarrefourSA’nın bu kültürü sahada en güçlü şekilde yansıtan topluluk şirketlerinden biri olduğunu vurgulayarak, emek ve özveriyle çalışan tüm mağaza ekiplerine teşekkür etti.

Büyümenin merkezinde mağaza çalışanları var

CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Eyigün ise şirketin büyüme yolculuğunun merkezinde, mağazalarda müşterilerle güven ilişkisi kuran çalışanların bulunduğunu ifade ederek, 76 ilde görev yapan tüm ekiplerin Mağazacılar Günü’nü kutladı.

“Mağazacılığın kalbinde insan var”

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu da mağazacılığın insan ve emek odaklı bir meslek olduğuna dikkat çekerek, 15 bin çalışanın katkısıyla güven, kalite ve samimiyeti müşterilere ulaştırdıklarını söyledi. Kartallıoğlu, başarının takım ruhunun ortak ürünü olduğunu vurguladı.