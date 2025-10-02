Endüstriyel yemek sektörü zor günler yaşıyor: İki kahve fiyatına dört kap yemek

Türkiye’de manşet enflasyonda düşüş yaşansa da, endüstriyel yemek üreticileri gıda enflasyonundaki artış nedeniyle maliyet baskısı altında. Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Abidin Şakir Özen, kuraklığın tetiklediği fiyat artışlarının yanı sıra enerji ve akaryakıt giderlerinin sektörün sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini söyledi.

Yıllık bazda yüzde 30 arttı

Özen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de teyit ettiği üzere gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 30’un üzerinde arttığını hatırlatarak, “Genel enflasyon düşüyor ama gıda fiyatlarındaki artış maliyetlerimizi doğrudan artırıyor” dedi.

Taşımalı yemek hizmetlerinde akaryakıt maliyetlerinin, üretim süreçlerinde ise enerji giderlerinin önemli bir yük oluşturduğunu belirten Özen, “Bir kafede iki fincan kahve fiyatına biz müşterilerimize dört kap yemek sunuyoruz. Ancak artan gıda, enerji ve işçilik maliyetleri bu dengeyi her geçen gün daha da zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Sektörün sıkı maliyet disipliniyle ayakta kalmaya çalıştığını vurgulayan Özen, kamuoyuna ve hizmet verdikleri kurumlara, yaşanan zorlukların doğru değerlendirilmesi çağrısında bulundu.