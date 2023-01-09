Fiyat sabitlemeye BİM ve Çağrı Market de katıldı

Etiket sabitleme kampanyasına BİM ve Çağrı Market de katıldı BİM’in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, BİM için müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi.

”Birlikten Berekete #KazananTürkiye” başlıklı açıklamada, 250’den fazla ürünün son 3 aydır fiyatının değişmediği, ocak ayı boyunca da 500 ürünün fiyatının sabitlendiği bildirildi.

Çağrı Market'ten yapılan açıklamada ise, “Çağrı Market olarak, ülkemiz ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla ocak ayı boyunca 2000 adet gıda, temizlik, kağıt ve kişisel bakım ürünlerinde fiyatları sabitleme kararı aldık” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, bu ürünlerde alım maliyetleri artsa bile satış fiyatlarının korunacağı vurgulanarak, 7 ve 21 Ocak tarihlerinde iki ayrı indirim kampanyası planlandığı bildirildi.