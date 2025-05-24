Gıda skandalı büyüyor! Kıymaya at ve eşek eti karıştırıldığı ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünleri "taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" listesine eklemeye devam ediyor.

Bakanlık tarafından dün yayımlanan son güncellemeyle listeye 5 yeni ürün daha eklendi. Şeker ilavesi yapılan pekmezden, kıymaya karıştırılan tek tırnaklı ete kadar pek çok üründe mevzuata aykırı uygulamalara rastlandı.

Listeye hangi ürünler dahil edildi?

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine eklenen ürünler arasında "Sade Naturel" adlı markanın üzüm pekmezi de yer alıyor. Yapılan incelemelerde, ürüne şeker ilavesi yapıldığı tespit edildi.

"Aydiz Catering Gıda Temizlik Tekstil" isimli firmanın çiğ kırmızı etinde (kıyma) kanatlı, tek tırnaklı etine rastlandı.

"Ahmet Kıvanç Gıda Ticaret Limited Şirketi" isimli firmanın acılı lahmacun harcında da kanatlı eti tespit edildi.

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine de yeni ürünler eklendi

Öte yandan Bakanlık, "sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini" de güncelledi.

Listeye eklenen Betox Coffe marka bitkisel ekstralar içeren çözünebilir kahve karışımında ilaç etken maddesi tespit edildi.

"Can Et-Bekir Kazoğlu" adlı firmanın dana etinde ise tek tırnaklı etine rastlandı.