Her yıl 600 milyon kişi yetersiz beslenmeden ölüyor

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği kapsamında yaptığı basın açıklamasında, veteriner hekimlerin gıda güvenliği konusunda önemli rolü olduğunu vurguladı.

Eroğlu ayrıca, "Dünyada her yıl 600 milyona yakın insan beslenme yetersizliğinden dolayı hayatını kaybediyor. Gıda güvenliği olmadığı için hayatını kaybediyor. Bunun yüzde 30'u da daha çok 5 yaş ve altındaki çocuklar." ifadelerini kullandı.

Veteriner hekimliğin gıda güvenliğindeki rolü

Veteriner hekimliğinin gıda güvenliği sürecinde 4 noktada etkili olduklarını anlatan Eroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Dünya Gıda Güvenliği dolayısıyla veteriner hekimlerin tabii ki bir kez daha insan beslenmesinde, sağlıklı ve dengeli beslenmesindeki rolleri de ortaya çıkıyor. Veteriner hekimler gıda güvenliği sürecinde dört noktada etkili oluyorlar. Bunlardan bir tanesi bulunabilirlik, yani sağlıklı gıdaya ulaşabilmek için veteriner hekimlerin görevleri var.

İkincisi buna erişim, yani güvenli gıdalara erişim. Üçüncüsü kalite ve kullanım. Dördüncüsü de istikrarlı bir şekilde bunun devam ettirilmesi. İnsan beslenmesinde vitaminler, protein, mineraller önemli yer tutuyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin tanımının içerisinde de zaten bunlar var."

"Gizli açlık dünyada çok yaygın vaziyette"

Eroğlu, düzenli beslenme olmadığı zaman gizli açlığın ortaya çıktığını belirterek, "Yani biz besleniyoruz ama ihtiyacımız olan bağışıklık sistemimizi, vücudumuzun direncini, hastalıklara karşı koruyucu amaçlı olabilecek gıdaları alamayınca gizli açlık, ki dünyada bu çok yaygın vaziyette" şeklinde konuştu.

Ülkeler arasında iki konuda yarış olduğunu dile getiren Eroğlu, "Bunlardan bir tanesi artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak. İkincisi de kaliteli ürün elde edebilmek. Kaliteli ürün elde edilme noktasında da veteriner hekimlerin önemli rolleri biraz önce söylediğimiz anlamda ortaya çıkıyor. Bir insanın sağlıklı olabilmesi için sağlıklı hayvan olacak. Sağlıklı gıda, ondan elde edilecek sağlıklı gıda ve sağlıklı toplum." açıklamasında bulundu.

"Veteriner hekimlerin kontrolü önem arz ediyor"

Kurbanların sağlıklı bir şekilde sunulabilmesi için veteriner hekimlerin kontrolünün önem arz ettiğini ifade eden Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Veteriner hekimler gıda güvenliği konusunda çiftlikten sofraya kadar gıda güvenliğinin bütün arkalarında görev yapan meslek mensupları. Hayvanın sağlıklı yetiştirilmesinden kesimine kadar, kesiminden sonraki süreçteki etlerin değerlendirilmesi, sağlıklı kontrol altında kesimlerden sonra onların nasıl tüketileceği, tüketilmesi gerektiğiyle ilgili süreçte de yine veteriner hekimler önemli rol üstleniyorlar.

Kurbanların da sağlıklı bir şekilde halkımıza sunulabilmesi için vatandaşımıza ve etlerin güvenli bir şekilde tüketilmesi konusunda da veteriner hekimlerin kontrolü önem arz ediyor. Yine dünyada başka bir stratejik yaklaşım, her ülke, her toplum kendi tükettiklerini üretmek zorunda.

Kendi tüketeceklerini üretemeyenler başkalarının ürettiklerini tüketirler ama onlara belirlediği kaliteden ve fiyattan. Dolayısıyla bağımlı duruma gelirler, pazar olmaktan kurtulamazlar ve gıda bağımsızlığını da bir anlamda kaybederler. Bugün dünyada 1 milyona yakın insan temiz suya ulaşamıyor.

Yine sağlıklı ve dengeli besleme noktasında, sağlıklı gıdaya ulaşma noktasında milyonlarca insan istenen şekilde beslenme durumunda değil."

"Veteriner hekimlerin asıl hizmetleri insan sağlığına"

Eroğlu, insanların daha mutlu yaşayacağı, istediği gıdaya ulaşabileceği bir alan oluşturulması gerektiğine dikkati çekerek, "Dünyada her yıl 600 milyona yakın insan beslenme yetersizliğinden dolayı hayatını kaybediyor. Gıda güvenliği olmadığı için hayatını kaybediyor. Bunun yüzde 30'u da daha çok 5 yaş ve altındaki çocuklar. Yani geleceğimizin sağlıklı bir toplum olabilmesi, geleceğimizde sağlıklı bir yaşam için mutlaka güvenli gıda tüketilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Veteriner hekimliğinin gıdanın insanlara arzı konusunda öne çıkan bir meslek olduğunu sözlerine ekleyen Eroğlu, "Veteriner hekimler hayvan sağlığıyla ilgilenen bir meslek olarak görülüyor ama asıl hizmetleri insan sağlığınadır ve koruyucu hekimliğedir" ifadelerine yer verdi.