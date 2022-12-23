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İstanbul'da ekmeğe zam geliyor

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) dünkü meclis toplantısında ekmeğe yeni bir zam kararı çıktı. İTO'ya bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 5 TL olacak.

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İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında oylama yapıldı.

1 Ocak’tan itibaren uygulamaya alınacak karara göre, İstanbul’da halihazırda 260 gram ekmeği 5 TL’den satan fırıncılar, 200 gram ekmeği 5 TL’den satmış olacak. 1 Ocak’tan sonra 5 liradan satılmaya devam edecek ekmeğin gramajı azalmış olacak.

İTO yetkililerinden alınan bilgiye göre, yılbaşından sonra 240 gram ekmek ise 6 TL’den satılabilecek.

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