İstanbul’un meyve ve sebze haritası çıkarıldı: En çok hangisi tüketildi, en pahalı ürün ne?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, temmuz ayında kentteki meyve ve sebze hallerinde satışa sunulan ürünlere ilişkin verileri paylaştı.

Verilere göre Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde geçen ay 30 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 76 farklı ürün satıldı. Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 30 meyve ile 45 sebze olmak üzere 75 çeşit ürün satışa sunuldu.

Bayrampaşa'daki hale temmuz ayında toplam 206 bin 348 ton ürün getirildi. Bunun 83 bin 262 tonunu meyveler, 123 bin 86 tonunu ise sebzeler oluşturdu.

Ataşehir'deki halde ise 24 bin 991 tonu meyve, 36 bin 873 tonu sebze olmak üzere toplam 61 bin 864 ton ürün satışa çıktı.

İki halde temmuz boyunca toplam 268 bin 212 ton meyve ve sebze satışa sunuldu. Bu miktarın 108 bin 253 tonunu meyve, 159 bin 959 tonunu sebze oluşturdu.

Meyvede karpuz, sebzede domates ilk sırada

Temmuz ayında İstanbulluların meyve tercihlerinde karpuz öne çıktı. İki halde toplam 23 bin 97 ton karpuz satılırken, sebzelerde 49 bin 273 tonluk satışla domates ilk sırayı aldı.

Karpuzun ardından 15 bin 713 ton kiraz, 15 bin 538 ton kavun, 7 bin 326 ton muz, 6 bin 907 ton şeftali, 6 bin 652 ton nektarin, 5 bin 713 ton limon, 5 bin 357 ton üzüm, 5 bin 171 ton kayısı ve 4 bin 716 ton erik geldi.

Sebzelerde domatesi 19 bin 83 tonla salatalık ve 15 bin 201 tonla patates izledi. Temmuzda ayrıca 14 bin 439 ton biber, 10 bin 346 ton patlıcan, 8 bin 636 ton kuru soğan, 6 bin 94 ton mısır, 5 bin 954 ton fasulye, 4 bin 426 ton havuç ve 4 bin 248 ton kabak satıldı.

Karpuzun kilosu 15 lirayı aştı

Halde karpuzun kilogram fiyatı temmuzda ortalama 15,31 lira olarak kaydedildi. Kiraz 87,81, kavun 25,25, muz 66,57, şeftali 50,94, nektarin 63,75, limon 72,50, üzüm 66,56, kayısı 85,94 ve erik 67,56 liradan alıcı buldu.

Sebzelerde ise domatesin kilogramı ortalama 52,81 liradan satıldı. Salatalık 21,09, patates 38,75, biber 67,42, patlıcan 34,07, kuru soğan 50,38, mısır 19,75, fasulye 81,88, havuç 23,66 ve kabak 32,50 lira olarak kayıtlara geçti.

Temmuzun en pahalı ürünü nar oldu

İstanbul'daki meyve ve sebze hallerinde temmuz ayının kilogram fiyatı en yüksek ürünü 195 lirayla nar oldu.

Narı 192,50 lirayla dut, 184,69 lirayla incir, 165,94 lirayla bamya ve 146,56 lirayla mantar takip etti. Kuru sarımsağın kilogramı 141,88, kızılcığın 127,50, asma yaprağının 121,88, kivinin 116,25 ve çileğin 113,75 liradan satıldı.