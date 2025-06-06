Kalp hastalarına bayram uyarısı: Eti böyle tüketin

Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte et tüketiminin artması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle kalp hastalarının bu dönemde et tüketirken dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Yaşan, taze kesilmiş etin birkaç gün buzdolabında dinlendirilmesi gerektiğini belirterek, yağsız et tercih edilmesi ve porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

"Izgara ya da haşlama yöntemiyle tüketin"

Kurban Bayramı'nda sıklıkla karşılaşılan sindirim sorunlarına ve kalp damar hastalıklarına dikkat çeken VM Medical Park Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Yaşan, etin doğru zamanda ve uygun yöntemlerle tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni kesilen kurban etinin sert dokulu yapısı nedeniyle hem pişirme sürecinde hem de sindirimde zorluklar oluşturabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Yaşan, "Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlıkları olan bireylerin eti hemen tüketmemesi gerekir. Kurban eti, birkaç gün buzdolabında bekletildikten sonra ızgara ya da haşlama gibi sağlıklı yöntemlerle pişirilerek tüketilmelidir" diye konuştu.

"Dengeli beslenme büyük önem taşıyor"

Bayramda etin yanı sıra şerbetli tatlıların da sık tüketildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Yaşan, bu tür yiyeceklerin hipertansiyon, diyabet ve kalp-damar hastalıkları için risk oluşturabileceğine işaret ederek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu hastalıklara sahip kişilerin bayram süresince porsiyon kontrolüne dikkat etmesi, tuz ve şeker tüketimini sınırlandırması büyük önem taşıyor. Hücre zarının bütünlüğü ve bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde görev alan kolesterolün yüzde 60'ı vücut tarafından sentezlenir, geri kalanı ise besinlerle alınır. Ancak kan kolesterol düzeyinin yükselmesi, kalp ve damar hastalıklarının gelişmesine zemin hazırlar. Bu yüzden dengeli beslenme büyük önem taşır."