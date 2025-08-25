Karatay Belediyesi’nin 'Mutfak Tarihi Kitabı' uluslararası ödül kazandı

Karatay Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan “Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük; 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü” adlı kitap, yalnızca Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük'ün mutfak kültürünü değil, aynı zamanda söz konusu dönemlerin yerleşim biçimlerini, tarımın ve hayvancılığını, beslenme ve daha birçok konuyu ayrıntısıyla ele alıyor.

Mutfak sanatları ve gastronomi yayıncılığının evrimini şekillendiren bu eserle Şef Ulaş Tekerkaya; en seçkin şeflerin, yazarların ve vizyonerlerin bir araya geleceği 26-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Gourmand Dünya Aşçılık Kitapları Ödülleri'ne davet edildi. Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde yapılacak olan programda Tekerkaya, yaptığı bu eşsiz çalışma ile 1995-2025 yılları arasında “gıda kültürü” kategorisinde “en iyilerin en iyisi” ödülüne layık görüldü.

"Yolculuk, 2022’de İsveç’te 'Best of the World' ile başladı

Ödülün şahsına ait bir başarı olmadığını belirten Şef Ulaş Tekerkaya; “Bu başarı Anadolu’nun 10 bin yıllık kültürünü geleceğe taşımaya gönül veren herkesin ortak gururudur. 2022’de İsveç’te ‘Best of the World’ ile başlayan yolculuğumuz, Kasım 2025’te Riyad’da ‘Best of the Best’ ile taçlanıyor. Bu güzel ödülle yaşadığım sevinci, ülkem ve kültürümüz adına paylaşmak için sabırsızlanıyorum” dedi

Ulaş Tekerkaya ayrıca; “Bu büyük başarının gerçekleşmesinde verdikleri desteklerden dolayı Karatay Belediye Başkanı Sayın Hasan Kılca ile kıymetli ekibine en içten şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kitabın hazırlanma sürecinde emeği, bilgisi ve katkısıyla yanımda olan editörüm Dr. Mustafa Akturfan, Prof. Dr. Ümit Sormaz, Arkeolog Numan Çakmak, Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük kazı ekipleri ile desteğini esirgemeyen tüm dostlarıma gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

"Gastronomi bilimi için eşsiz bir kaynak"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kitabın hem ülkemiz hem de gastronomi bilimi için eşsiz bir kaynak olduğunu ifade ederek “Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük; 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü” k itabı ile bu toprakların mutfak kültürünü geleceğe aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Konya’nın kültür ve mutfak hafızasına armağan ettikleri eserin kendileri için de çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, "Belediyemiz, kültürel mirasımıza verdiği değerin bir yansıması olarak yayın hayatına kazandırdığımız 'Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük; 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü' isimli kitabımız, uluslararası arenada çok prestijli bir ödüle layık görüldü.

Bizler Karatay Belediyesi olarak, belediyeciliği sadece alt yapı ve üst yapı hizmetleri olarak görmüyoruz. Asli vazifemizden biri de, bu toprakların üzerinde kurulu olduğu kadim geçmişi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. İşte bu anlayışla yola çıkarak, ilçemizin sınırları içinde yer alan ve insanlık tarihine ışık tutan Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük'ün binlerce yıllık mutfak kültürünü kitaplaştırdık. Bu ödül, Anadolu'nun medeniyetler beşiği olduğunun en somut kanıtıdır.

Emek ve özveriyle hazırlanan eser, 1995-2025 yılları arasında 'gıda kültürü' kategorisinde 'en iyilerin en iyisi' ödülünü aldı. Bu ödül, sadece bir kitabın ödülü değil; Karatay'ın, Konya'mızın ve tüm Anadolu'nun tarihine ve kültürüne gösterdiğimiz saygının sonucudur. Bize bu gururu yaşattığı için Şef Ulaş Tekerkaya’ya teşekkür ediyorum.”