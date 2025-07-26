Karpuzu yıkamadan yemeyin! Uzmanlar büyük riski açıkladı

Yazın en çok tüketilen meyvelerin başında karpuz geliyor. Yaz mevsiminde sofraların olmazsa olmazı karpuzun kesiminde hijyen kurallarına dikkat edilmezse ciddi riskler barındırıyor.

Uzmanlar, yıkanmadan kesilen karpuzların gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini ifade ediyor.

"Kabuğun dış kısmında bakteriler olabilir"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Demir, düzgün şekilde yıkanmadan tüketilmesinin ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini ifade etti.

Tarladan sofraya gelen karpuzda çeşitli mikroorganizmaların olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Demir, şu açıklamalarda bulundu:

"Karpuz bildiğiniz gibi tarladan alıp tüketime sunulan bir besin kaynağımız. Dolayısıyla tarlada bulunan bütün mikroorganizmaları taşımış olması mümkündür. Üzerinde bulunan mikroorganizmalar tarladan gelen mikroorganizmalar olacaktır ister istemez. Tarlada bulunan kirli sularla sulanıyorsa karpuz tarlaları mikroorganizmaların çeşitliliği, değişikliği ister istemez farklı olacaktır. Bu nedenle her türlü mikroorganizmanın olabileceğini dikkate almamız gerekiyor. Gram pozitif bakteriler olabilir, gram negatif bakteriler olabilir, tifo, salmonella dediğimiz bakteriler yine karpuzun dış kısmında bulunmuş olabilir."

Gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor

Prof. Dr. Demir, karpuzun dış kısmında bulunan zararlı bakterilerin, özellikle kabukta çatlak veya zedelenme varsa iç kısma geçebileceğini, hatta yıkanmadan kesilmesi durumunda da benzer bir durumun söz konusu olabileceğini kaydetti:

"Karpuzun kabuğunda herhangi bir zedelenme varsa, çatlama meydana gelmişse iç kısma geçme söz konusu olabilir ya da karpuz kesilirken dışarısı iyi temizlenmediyse ki mutlaka yıkanarak temizlenmesi gerekiyor, o zaman kesim anında da içeriye doğru dışındaki o bakterileri karpuzun içerisine doğru itmiş olmamız mümkündür. Bu durumda ister istemez o bakterileri sindirim sistemine almamız söz konusu olabilir. En çok halkımızın korktuğu hastalıklardan birisi salmonelladır. İshal yapar, ateş yapar ki halk arasında tifo denilen mikroorganizmadır."

"Enfeksiyon kaynağı olabilir"

Prof. Dr. Ali Demir, karpuzu kesildikten sonra en kısa sürede tüketmek gerektiğini belirterek, tüketilmeyen kısmın da iyi saklanması gerektiğini belirtti:

"Eğer karpuz kesildiği zaman bir kısmı yenilip bir kısmı saklanacaksa üzerinin hava almayacak şekilde kaplanması, koruyucu bir şekilde kaplanması gerekir. Bir iki gün içerisinde onun tüketilmesi gerekir. Zaten tüketilmediği takdirde bozulma ile kendini göstermeye başlar. İster istemez bir enfeksiyon kaynağı olabiliyor. Onun için en kısa sürede bir iki gün içinde tüketilmesi gerekir. Dış kısmının hava almayacak şekilde kapatılması bozulmayı yavaşlatır, koruyucu bir faktör olabilir."