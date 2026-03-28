'Krema' dönemi bitiyor! Market raflarında yeni dönem: Etiketler değişiyor

Gıda etiketlerinde kafa karışıklığı yaratan bir dönemin sonuna gelindi. Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle “krema” adı altında satılan ancak içeriği farklı olan ürünlere yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu. Yapılan değişiklikle birlikte, Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ürünlerin “krema” olarak satışına izin verilmeyecek. Bu ürünler artık raflarda “kremsos” adıyla yer alacak.

Yanıltıcı ürünlere sıkı denetim geliyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tüketiciyi yanıltan ürünlerin önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Özellikle bitkisel yağ içeren ve gerçek krema özelliklerini taşımayan ürünlerin, bugüne kadar “krema” adıyla satılmasının bilgi kirliliğine yol açtığı ifade edildi.

Yeni düzenleme ile birlikte bu tür ürünlerin isimlendirilmesi netleştirilerek, tüketicinin ne satın aldığını daha açık şekilde görmesi sağlanacak.

“Kremsos” ifadesi zorunlu hale geliyor

Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği kapsamında yapılan değişiklikle, standartları karşılamayan ürünlerde “krema” ifadesinin kullanımı tamamen kaldırıldı.

Bundan sonra benzer amaçlarla üretilen ancak gerçek krema olmayan ürünler, etiketlerinde “kremsos” ifadesini taşımak zorunda olacak. Bu adım, özellikle market raflarında sıkça karşılaşılan ürünlerde şeffaflığı artırmayı amaçlıyor.

Tüketici için ne değişecek?

Yeni uygulamayla birlikte tüketiciler, satın aldıkları ürünün içeriğini daha net anlayabilecek. “Krema” ibaresi yalnızca belirlenen standartlara uygun ürünlerde kullanılacak.

Uzmanlara göre bu düzenleme, hem tüketici haklarını koruyacak hem de gerçek süt ürünleri üreten firmalar için daha adil bir rekabet ortamı oluşturacak.

Gıdada şeffaflık dönemi

Bakanlık, bu adımla gıda sektöründe bilgi kirliliğini azaltmayı ve etiketlerde şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

Yeni düzenleme, özellikle fiyatı daha düşük olduğu için tercih edilen ancak içeriği farklı olan ürünlerin doğru şekilde tanımlanmasını sağlayarak, tüketicinin bilinçli seçim yapmasının önünü açacak.