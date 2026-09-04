Küresel gıda fiyatları 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

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Küresel gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir ağustos ayında da sürdü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Gıda Fiyat Endeksi, ağustosta 2022 yılının sonundan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

FAO verilerine göre endeks, ağustos ayında temmuza kıyasla yüzde 1,9 yükseldi. Artışta özellikle tahıl, şeker ve süt ürünlerindeki fiyat hareketleri etkili oldu. Küresel gıda fiyatlarındaki yıllık yükseliş ise yüzde 2,5 olarak hesaplandı.

Aynı dönemde Türkiye'deki gıda enflasyonu yüzde 33,4 seviyesinde gerçekleşti.

Küresel gıda piyasalarında baskı sürüyor

Dünya genelinde gıda piyasaları, artan üretim maliyetlerinin yanı sıra arz sorunları, ticarette yaşanan sıkıntılar ve iklim koşullarından kaynaklanan risklerin etkisi altında kalmaya devam ediyor.

Temmuz ortasından itibaren Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi de tahıl piyasalarını etkileyen başlıklardan biri oldu. Rusya'nın saldırılarını artırmaya yönelik hazırlıkları, Ukraynalı üreticilerin tahıl ihracatı konusunda karşılaştığı zorlukları artırıyor.

Arz rekabeti güçleniyor

ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine yönelik beklentilerin zayıflaması piyasalardaki risk algısını artırırken, Avrupa'da rekoltenin düşük kalacağı yönündeki tahminler de bölgenin ithalat ihtiyacını gündemde tutuyor. Bu durumun küresel arz üzerindeki rekabeti artırdığı değerlendiriliyor.

Şeker fiyatlarında dikkat çeken artış

Ağustos ayında küresel buğday fiyatları yüzde 2,6 yükseldi. Şeker fiyatlarında ise çok daha belirgin bir hareket görüldü. Şeker fiyatları aynı dönemde yüzde 11,9 oranında artış kaydetti.