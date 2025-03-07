Küresel gıda fiyatları arttı! Türkiye’deki durum da hiç iç açıcı değil...

Dünyada gıda fiyatları artmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından açıklanan Gıda Fiyat Endeksi'ne göre, küresel gıda fiyatlarının şeker, bitkisel yağlar ve süt ürünlerindeki artışların etkisiyle şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,6 yükseldiğini bildirdi.

Küresel gıda fiyat artışından nasibini alan ülkelerden biri de Türkiye. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, İslam ülkeleri arasında gıda fiyatlarının en fazla Türkiye'de artığına işaret emişti.

Gıda Fiyat Endeksi'ndeki değişimler

Küresel gıda fiyatlarıyla ilgili yapılan açıklamada, FAO Gıda Fiyat Endeksi'nin şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 1,6 artış göstererek ortalama 127,1 puan olduğu kaydedildi. Artış oranı geçen yılın şubat ayına göre ise yüzde 8,2 olarak gerçekleşti.

Küresel gıda fiyatlarının süt ürünleri, şeker ve bitkisel yağlar kaynaklı olarak artış göstermesi dikkati çekti.

FAO Gıda Fiyat Endeksi, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişikliklerini izliyor.

Tahıl Fiyat Endeksi aylık bazda arttı

Tahıl Fiyat Endeksi, yükselen buğday ve mısır fiyatlarının etkisiyle aylık yüzde 0,7 artarken, yıllık ise yüzde 1,1 düşüş gösterdi. Söz konusu artışta, Rusya'da arz sıkışıklığı ve Doğu Avrupa ile Kuzey Amerika'daki mahsul koşullarına ilişkin endişeler nedeniyle buğday fiyatlarının artması etkili oldu.

Dünya mısır fiyatları, Brezilya'da sıkılaşan arz ve güçlü ABD ihracat talebinin desteğiyle yükselmeye devam ederken, dünya pirinç fiyatları şubatta yüzde 6,8 düştü.

Diğer endekslerdeki değişimler

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi palmiye, Güneydoğu Asya'daki mevsimsel arz kısıtlamaları ve biyodizel sektöründen gelen güçlü talep nedeniyle palm, soya ve ayçiçek yağlarının fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle aylık yüzde 2 artış kaydetti. Endeksteki yıllık artış da yüzde 29,1 oldu.

Şeker Fiyat Endeksi, büyük ihracatçılar Hindistan ve Brezilya'daki olumsuz üretim beklentileri nedeniyle bir önceki aya göre yüzde 6,6 düştü.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi güçlü küresel talebin desteğiyle yüzde 4 artarken, Et Fiyat Endeksi'nde ise yüzde 0,1 düşüş görüldü.

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin ve tahminlerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı.

Örgüt, 7 Şubat'ta 2 milyar 840,7 milyon ton olan 2024-2025 küresel tahıl üretimi tahminini 2 milyar 841,8 milyon tona yükseltti.

Raporda, küresel buğday üretim tahmini de 788,6 milyon tondan 792,2 milyon tona çıkarıldı.

"Bu Ramazan mutfakta yangın var"

İPA Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe de "Bu Ramazan mutfakta yangın var" notuyla Türkiye'de artan gıda fiyatlarına yönelik bir paylaşımda bulunmuş, İslam ülkeleri arasında gıda fiyatlarının en fazla Türkiye'de yükseldiğini kaydetmişti.

Buğra Gökçe, "Dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 5'inci ülke Türkiye. TÜİK’in açıkladığı yüzde 42,1’lik enflasyon rakamı kabul edilirse Türkiye’yi 36,5 ile Burundi, 34,8 ile Nijerya ve 34,5 ile İran takip ediyor. Savaş halindeki Rusya’da enflasyon yüzde 9,2 iken Ukrayna’da sadece yüzde 12" ifadelerini kullanmıştı.

İslam dünyası için son derece önemli olan Ramazan ayı, 1 Mart itibarıyla başladı.