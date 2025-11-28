Lidl İsviçre’den ekmek ve ette fiyat savaşına fren

Lidl İsviçre, İsviçre Çiftçiler Birliği’nin (SBV) açıklamasının ardından ekmek ve et kategorilerinde daha fazla fiyat düşüşü yapmama kararı aldığını duyurdu. Son dönemde bu ürünlerdeki indirimlerin Aldi tarafından başlatıldığı ve diğer perakendecilerin de buna uyum sağladığı hatırlatıldı. Lidl, rakip indirimi takip etse de bunun yalnızca rekabet gücünü korumak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Adil ve bilinçli fiyat liderliği

Lidl İsviçre Satın Almadan Sorumlu Yetkilisi Andreas Zufelde, fiyat ayarlamalarının perakendede olağan olduğunu belirterek, emtia piyasaları istikrar kazandığında fiyatları hızla aşağı çektiklerini ve buna “adil ve bilinçli fiyat liderliği” dediklerini söyledi.

SBV, 21 Kasım’da yaptığı açıklamada düşük fiyatların üreticilere zarar verip vermeyeceğini sorgularken, indirimlerin gıda israfını artırabileceği uyarısında bulundu. Lidl, bu eleştirileri ciddiyetle ele aldığını ve değer zincirindeki tüm paydaşlarla görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Yerel tarımı destekleyecek

Lidl İsviçre, rekabetçi fiyatları korurken yerel tarımı desteklemek için “Qualité Suisse” etiketli ürünlere ağırlık verecek. CEO Nicholas Pennanen, yalnızca raf fiyatlarına odaklanmanın yetersiz olduğunu, amaçlarının tarımı zorlayan fiyat savaşları yerine sorumlu fiyat liderliği olduğunu ifade etti.