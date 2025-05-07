MFF Orta Doğu Gıda Fuarı açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde; Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğinde, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Ticaret Borsası’nın (GTB) destekleriyle düzenlenen "MFF Orta Doğu Gıda Fuarı” kapılarını açtı.

'Dünyada gıda alanında büyük bir değişim yaşanıyor'

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara önemli fırsatlar sunan MFF Orta Doğu Gıda Fuarı, Gaziantep’in gıda ve gıda teknolojilerindeki stratejik konumunu pekiştirerek, şehrin ekonomik dinamizmine de önemli katkılar sağlayacak. Fuar aynı zamanda yeni pazarların kapısını aralayacak ve Gaziantep’in uluslararası fuarcılıktaki konumunu güçlendirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, dünyada gıda alanında büyük bir değişim yaşandığını, artan nüfus, iklim krizleri, tedarik zincirindeki kırılmalar ve dijital dönüşümün, gıdanın yalnızca bir ihtiyaç değil, aynı zamanda stratejik bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

'Fuar sadece Gaziantep’e değil, tüm Türkiye’ye değer katacak'

Gıdanın artık sadece üretmekle değil, sürdürülebilir, izlenebilir ve güvenilir şekilde üretmekle anlam kazandığını ifade eden Dönmez, “Türkiye bu noktada çok güçlü bir konuma sahip. Verimli topraklarımız, dört mevsim üretim kabiliyetimiz, gelişmiş gıda işleme sanayimiz ve dinamik girişimcilerimizle bölgesel bir üretim ve ihracat üssü olma potansiyelimiz oldukça yüksek.

Özellikle Gaziantep gibi şehirlerimiz bu potansiyeli pratiğe döken örnekler arasında başı çekiyor. Gaziantep Gıda Fuarı bu açıdan sadece bir sergi alanı değil; aynı zamanda iş birliklerinin filizlendiği, yeni pazarlara açılan kapıların aralandığı, bilgi ve vizyonun paylaşıldığı çok önemli bir platformdur. Burada atılacak her adım, kurulacak her bağlantı, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve ihracat hedeflerine katkı sağlayacaktır. Bu fuarın sadece Gaziantep’e değil, tüm Türkiye’ye değer katacağına olan inancım tamdır. Fuara katkı sunan herkese teşekkür ediyor, fuarın tüm katılımcılar için verimli iş birliklerine vesile olmasını diliyorum” dedi.

"Gaziantep’te bunu başarabilecek potansiyel var"

Gaziantep’te her yıl farklı sektörlerde düzenlenen fuarlara gıda fuarının da eklenmesini hem şehir hem de sektör için çok kıymetli bir girişim olarak gördüklerini ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “Fuarlarımızı her yıl üzerine koyarak yapacağız. Gaziantep’te bunu başarabilecek potansiyel var. Bu bölge Gaziantep merkezli olmak üzere en fazla 15-20 yıl sonra Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi olacak. Şehrimizdeki üretim gücü, sanayi, ihracat ve yürütülen projeler de bunun bir göstergesidir. Ayrıca Gaziantep ülkemiz genelinde ihracatta ilk 6 il arasında ama coğrafi konuma ve hemen yanı başımızdaki sosyoekonomik gelişmelere bakıldığında Gaziantep ilk 6’da değil, bana göre Türkiye’de bir numaradır. Bu nedenle Gazi şehrimize çok daha farklı bir gözle bakılması gerekiyor. Fuarımızın şehrimize, ülkemize ve firmalarımıza hayırlı olmasını diliyor, emek verip katkı sunan kurumlarımıza ve herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Gıda konusu en kritik sektöre haline geldi"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi gıda konusunun bugün en kritik ve stratejik sektör haline geldiğini söyledi.

Gaziantep’in, tarıma dayalı sanayide, üretim, ihracat ve sağladığı istihdamla İstanbul’dan sonra Türkiye’de 2’nci sırada yer aldığını belirten Ünverdi, “Gaziantep’ten geçtiğimiz yıl yapılan 10 milyar dolarlık ihracat içerisinde tarımsal sanayi ve hububat ürünleri sektörü yüzde 35,3 ile ilk sırada yer almıştır. Biz bu potansiyeli dostlarımızla ‘kazan kazan’ anlayışıyla yerel ve global ölçekte hep birlikte yukarıya taşımak, sektördeki yenilikleri paylaşmak ve ticari bağlarımızı geliştirmek hedefiyle bugün bu fuarı düzenliyoruz. Tarihi İpekyolu’ndaki misyonunu devam ettiren şehrimizde, Kalkınma Yolu Projesi ile eş zamanlı olarak planladığımız fuarımızla gıda sektörümüz için yeni bir sayfa açılacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ünverdi, “Şehrimiz adına ilk defa bu fuarımızı; B2B olarak, ikili iş görüşmeleri şeklinde gerçekleştiriyoruz” dedi ve ekledi: “Firmalarımızı beklentilerine uygun olarak birbirleriyle buluşturuyoruz. Gaziantep’te 2000’li yılların başında fuarlar şehri Gaziantep hedefiyle çıktığımız yolda, bugün her ay bir fuar hedefiyle Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok değerli yol göstericilikleri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gıda fuarımızın da uluslararası anlamda da ses getireceğinden ve sektöre yön veren fuarlardan birisi olacağından eminiz. Fuarımızın şehrimiz, ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyor, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Çetin Ali Dönmez ile bakanlık yetkililerine, yurt içi ve yurt dışı protokol üyelerine, tüm konuklarımıza, Nobel Expo Fuarcılık'a ve iş birliği yaptığımız kurumlarımıza teşekkür ediyorum.”

Fuara 24 ülke katıldı

MFF Orta Doğu Gıda Fuarına toplam 24 ülkeden katılım sağlanmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakan Aslansoy da, “Gaziantep’imizde bu firmaları ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin gıda ihracatında yüzde 13 paya sahip olan şehrimizin ekonomik dinamizmine katkı sağlayacak bu önemli organizasyon, aynı zamanda yeni pazarların kapısını aralayacak ve Gaziantep’in uluslararası fuarcılıktaki konumunu da güçlendirecektir. Ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine katkı sunacak olan bu fuarın Gaziantep adına hayırlı olmasını temenni ediyor, bu etkinlikte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

"Fuarın çok verimli geçeceğine inanıyoruz"

Nobel Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik de konuşmasında, MFF Orta Doğu Gıda Fuarı’na büyük bir özen ve titizlikle hazırlandıklarını söyledi.

Dünyanın birçok noktasında düzenlenen fuarlarda nitelikli ziyaretçi sorunları yaşandığını kaydeden Çelik, “Bu durum hem Orta Doğu hem de Avrupa’nın birçok noktasında yaşanır hale geldi. Bunun en temel sebebi ise nokta atışı nitelikli alıcıları, katılımcılarla buluşturma sorunudur. Biz de bu nedenle buraya her türlü imkanı sağlayarak 1174 profesyonel alıcıyı getirdik. Bu sayı bizim ifade ettiğimiz sayı, fakat görüyoruz ki bugün burada çok daha fazlası var. B2B şeklinde düzenlediğimiz fuarımızın hem Gaziantep hem ülkemiz hem de sektör adına çok verimli geçeceğine inanıyoruz. Gaziantep Sanayi Odamız ve bizlerle iş birliği yapan, katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.