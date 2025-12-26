Migros, Erzincan’ın yerel ürünlerini 81 kente taşıyor

Yerel üretimi destekleme çalışmalarını sürdüren Migros, Erzincanlı üreticilerin İyi Tarım ve Organik Tarım kriterlerine uygun olarak ürettiği ürünleri raflarına ekledi. Proje kapsamında Erzincan Valiliği, Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası, ZZEF ve GürAta ile ortak toplantı yapıldı.

Migros’un yeni iş modeli sayesinde Erzincan dermason fasulyesi, tulum peyniri, Bögert maden suyu, kuzu eti, patates, domates ve bölgeye özgü birçok ürün, 81 ildeki mağazalarda satışa sunulmaya başlandı.

Üretici kazanıyor, yerel ürün ülke çapına yayılıyor

Migros, yalnızca satın alma değil, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve kalite standartlarının yükseltilmesi için de üreticilere destek veriyor. Üretim planlama ve teknik süreçler İl Tarım Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülüyor. Amaç; küçük aile işletmelerini güçlendirmek, sürdürülebilir tarım ekosistemini büyütmek.

Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, projenin önemini şöyle özetledi:

“Gıda artık sadece ticaret değil; sağlık, güven ve geleceğin meselesidir. Erzincan’ın ürünleri aracısız şekilde Türkiye’ye ulaşıyor. Üretici ve şehir kazanıyor.”

200 milyon TL’lik ilk alım yapıldı

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, yerelleşme projeleri kapsamında 50 ilde 1.600’e yakın ürünü tedarik ettiklerini hatırlatarak, Erzincan özelinde 250 üreticiye ulaşıldığını ve ilk etapta yaklaşık 200 milyon TL’lik alım yapıldığını açıkladı. Tort, ürün çeşitliliğini ve alım hacmini artıracaklarını belirtti.

GürAta ve ZZEF Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan ise üreticinin ulusal pazarda yer bulması için sürdürülebilir destek modellerinin önemine dikkat çekti.