Önen Gıda’dan Çanakkale’ye sushi yatırımı

Dardanel, inovatif ve katma değerli üretim anlayışı ile sürdürdüğü büyüme odaklı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Önen Gıda’nın geçtiğimiz sene sonunda Çanakkale OSB içinde yatırımını başlattığı sushi fabrikası tamamlanarak yenilikçi sushi çeşitlerinin üretimine başlandı.

Modern teknolojilerle donatılan ve 6 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan yeni üretim tesisiyle, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mevcut fabrikada yıllık 20 milyon paket olan sushi üretim kapasitesi, yeni yatırımla birlikte 80 milyon pakete çıkarılacak. Bu yeni tesis, ayrıca 300 kişiye ek istihdam sağlayacak.

Sushi fabrikasının resmi açılışı ise, ilgili kamu, özel sektör temsilcileri ve paydaşların katılımıyla belirlenecek tarihte gerçekleştirilecek.