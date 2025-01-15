Peynirlerde 'mantar ilacı' alarmı: Hangi markalarda tespit edildi?

Bakanlık, yayımladığı son listeyle, 'natamisin' maddesinin özellikle peynirlerde kullanıldığını belirtti. Natamisin, küf ve maya üremesini engellemek amacıyla kullanılan bir madde olup, ürünlerin raf ömrünü uzatırken mikotoksin oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Ancak, bu maddeyi içeren ürünlerin sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.

Yapılan açıklamaya göre, "Ahir" marka tam yağlı dereotlu eritme peyniri ve "Tarabya" markalı tam yağlı taze kaşar peyniri, natamisin maddesi içerdiği belirlenen ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünlerin, Türkiye’deki büyük "üç harfli" marketlerde satıldığı tespit edildi.

Bakanlık, tüketicilere bu ürünleri almamaları konusunda uyarırken, güvenli gıda tüketimi için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İşte, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde yer alan peynir markaları: