Rekat Kurumu, 'süt karşılığı yem' uygulamasına karşı harekete geçti: İdari para cezası verilecek

Rekabet Kurumu, süt ve süt ürünleri sektörüne yönelik denetimlerine devam ediyor. Süt sektöründe tartışmalara neden olan "süt karşılığı yem" uygulamasına karşı hareket geçen kurum, birçok firmanın faaliyetlerini mercek altına aldı.

Yapılan incelemelerde, bazı sanayicilerin çiğ süt satın aldıkları üreticilere yem satın almaları yönünde dayatma yaptığı saptandı. Ayrıca, yem-süt paritesine uyulmadığını ve ödemelerin üreticilerin aleyhine geciktirildiği tespit edildi.

39 firma hakkında soruşturma başlatıldı

Öte yandan, süt üreticiden düşük fiyata alınmasına rağmen, yemin piyasa fiyatından daha pahalıya satıldığı ve süt karşılığı yem uygulamasının zorla yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, aralarında Ak Gıda, Danone, Pınar Süt, Sek, Sütaş, Yörsan, Teksüt, Panagro/Konya Şeker, Muratbey, Tarım Kredi gibi markaların da bulunduğu toplam 39 firma hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkında soruşturma başlatılan firmaların tamamı şöyle:

Ak Gıda, Akpınar, Altınköy, Balıkesir Onur Süt, Balkan Süt, Biçenler Süt, Cebeci Süt, Danone, Gönenli, Güneşoğlu Süt, Güney Süt, Güneydoğu Süt, Gürsüt, İtimat Süt, Karagöl Süt, Kelebek Süt, Konsüt, Meysüt, Milk Academy, Muratbey, Mustafa Özlek Süt, Öz Göçerler Süt, Özışık Süt, Öztadım Süt, Özüçler Süt, Panagro Tarım/Konya Şeker, Pınar Süt, Rella Gıda, Rodos Süt, Sek Süt Sütaş Süt Ürünleri A.Ş., Tarım Kredi, Teksüt Süt, Torunoğlu Süt, Uğuray Süt, Yelken Gıda, Yörsan, Yörük Süt, Yörükoğlu Süt.

Sanayiciler artık kurallara uymak zorunda

Kurul, ayrıca sanayicilere yönelik olarak üreticilerin yem alımına zorlanmaması ve marka ile miktar dayatması yapılmaması bazı kurallara uyma zorunluluğı getirdi. O kurallar şöyle sıralandı:

- Üreticiler yem almaya zorlanamayacak.

- Gönüllü olarak yem almak isteyen üreticiye marka veya miktar dayatılmayacak.

- Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi'nde yer alan vade, taban fiyat, prim, parite ve gönüllülük maddelerine uyulacak.

Sanayicilerin bu kurallara uymaması halinde, idari para cezası uygulanacağı da ifade edildi.

Ayrıca Rekabet Kurulu, ilgili firmalara, üreticilerin bu konudaki haklarını içeren bilgilendirilme metnini tüm çiğ süt üreticilerine iletmelerini de şart koştu.