Sağlık ve lezzet odaklı Joe & The Juice, Türkiye’ye geldi

Sağlık ve insan odaklı yiyecek-içecek markalarından Joe & The Juice, Türkiye operasyonlarına başlıyor. 2002 yılında Danimarka’da kurulan marka, her siparişe özel taze hazırlanan sandviç, meyve suyu, shake ve kahvelerden oluşan konseptiyle kısa sürede küresel bir marka haline gelerek bugün 430’dan fazla lokasyonda hizmet veriyor.

Malzemelerin tazeliğini, “Juicer” olarak adlandırılan çalışanlarının enerjisiyle birleştirerek yenilikçi lezzetler sunan Joe & The Juice, faaliyet gösterdiği 16 ülkede kendine sıkı bir takipçi kitlesi edindi.

“Türkiye bölgenin en dinamik pazarı”

“Yeni bir franchise ortaklığıyla Türkiye pazarına girdiğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz” açıklamasını yapan Joe & The Juice CEO’su Thomas Noroxe, “Bölgenin en dinamik ve gelecek vaat eden pazarına attığımız bu adım, Joe & The Juice’un küresel yolculuğunda önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz Türkiye” dedi.

Odağındaki ‘%100 İnsan’ felsefesiyle Joe & The Juice’un temel değerleri, çalışanları için fırsat eşitliği ile sağlıklı ve keyifli bir çalışma ortamı yaratırken, misafirleri için ise en kaliteli malzemelerle hazırlanan lezzetlerin özel bir deneyim olarak sunulması olarak öne çıkıyor.

İskandinav estetiğini getiriyor

Joe & The Juice’un Türkiye operasyonları, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) önde gelen yatırım fonlarından National Holding bünyesinde yer alan ve bugüne dek yiyecek-içecek alanında birçok başarılı franchise konseptine imza atan Food Quest LLC ile yerli yatırımcı Millennium Gıda ortaklığında yürütülecek.

Joe & The Juice’u Türkiye’ye getirmekten büyük heyecan duyduklarını ifade eden Food Quest CEO’su Karim Hajjali, “Enerji, sağlık ve yaşam tarzı odaklı markamızın Türk tüketicisiyle güçlü bir bağ kuracağına inanıyoruz. Taze hazırlanmış menüsü, İskandinav estetiği ve ‘%100 İnsan’ felsefesiyle Joe & The Juice, harika yiyecek ve içeceklerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Yerli ortağımız ve National Holding ile birlikte, böylesine ilham verici bir markanın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Joe & The Juice’un, günlük hayatında lezzeti, sağlığı ve topluluk ruhunu bir araya getirmek isteyenler için hızla bir buluşma noktası haline geleceğinden eminiz” açıklamasını yaptı.

3 yılda 25 şube hedefliyor

Joe & The Juice’un Türkiye’deki ilk şubesi 12 Eylül’de İstanbul’da, seçkin markaları bir araya getiren EMAAR AVM’de kapılarını açtı.

Joe & The Juice Türkiye Marka Müdürü Tuğcan Dağcı “Joe & The Juice bugüne kadar girdiği her pazarda sağlık, tazelik ve lezzet odaklı yaklaşımıyla ezber bozdu. Amacımız, bu eşsiz ruhu ve enerjiyi Türkiye’deki tüm misafirlerimize de hissettirmek” açıklamasını yaparak markanın büyüme hedeflerini paylaştı: “İlk yılımızda 8 şubeye, 3 yıl içinde ise 25 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. İlk mağazalarımızı İstanbul’da açtıktan sonra İzmir ve Ankara’nın yanı sıra Bodrum ve Çeşme gibi turizm bölgelerinde misafirlerimizle buluşacağız. Daha uzun vadede ise önümüzdeki 10 yılda Türkiye genelinde 80 şubeye ulaşmayı amaçlıyoruz.”