Sahte ‘İtalyan’ ürünleri pazarı işgal etti

İtalya’nın en büyük çiftçi örgütü Coldiretti, dünya genelinde “İtalyan gibi görünen ancak İtalya ile hiçbir bağı olmayan” gıda ürünlerinin ülkeye yıllık 120 milyar Euro zarar verdiğini açıkladı.

Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida’nın Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu yakınındaki markette sahte İtalyan soslarını görmesiyle konu yeniden gündeme taşındı.

Lollobrigida’nın sosyal medyada paylaştığı Carbonara sosu, dünyada en çok taklit edilen İtalyan tariflerinden biri olarak öne çıktı.

Belçika'da kremalı, Birleşik Krallık bölgesinde bacon’lı, ABD’de ise Pecorino yerine Romano peynirli versiyonlara sıkça rastlanıyor.

Benzer şekilde Bolonez sosu da çoğu ülkede turistlere pazarlanan, gerçek İtalyan mutfağıyla ilgisi sınırlı bir ürün olarak satılıyor.

En çok taklit edilen ürünler peynir ve şarküteri

Coldiretti’ye göre, dünyada satılan İtalyan görünümlü ürünlerin en az üçte ikisi sahte.

Listenin başında Parmigiano Reggiano & Grana Padano, Mozzarella, Provolone, Gorgonzola ve Pecorino gibi geleneksel peynirler yer alıyor.

Onları San Daniele jambonu, Mortadella, zeytinyağı ve konserve ürünler izliyor.

Hatta bazı ülkelerde tüketicilere birkaç gün içinde “kendin yap” peynir ve şarküteri setleri satan kutular bile bulunuyor.

Sahteciliğin başkenti ABD ancak sorun küresel

ABD toplam hacimde ilk sırada yer alırken, taklit peynir ve şarküteri ürünleri Avustralya’dan Güney Amerika’ya, hatta Avrupa’nın kendi marketlerine kadar yayılmış durumda. Coldiretti, skandalın en büyük ironi noktasının, sahte üretimde başı çeken ülkelerin gelişmiş ekonomiler olması olduğunu vurguluyor.

En çok taklit edilen 10 İtalyan ürünü:

- Mozzarella

- Parmigiano Reggiano & Grana Padano

- Provolone

- Pecorino Romano

- Salam

- Mortadella

- Soslar

- Şarap

- Pesto

- Sızma zeytinyağı