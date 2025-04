Skandallar bitmiyor! Bakanlık kavurmadaki hileyi deşifre etti

Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak ürünler ve markaları açıklamaya devam ediyor.

Bakanlığın sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine eklediği ürünlerden çıkanlar ise duyanları şaşkına çevirdi.

Bakanlık ekipleri tarafından yapılan incelemler sonucu bir markanın lahmacun harcında tek tırnaklı eti tespit edilirken; başka bir markanın dana eti olduğu beyan edilen kırmızı etinde de at-eşek etine ratslandı.

Tek tırnaklı eti; at, eşek ve katır gibi hayvanların etlerini ifade ediyor.

Bakanlığı listesine eklenen ürünler

Bakanlığın listesine eklenen yeni ürünler arasında Sakarya'da faaliyet gösteren Bağ Konakları Cafe ve Büfe'nin dana kıyma olduğu söylenen lahmacun harcı eklendi. Lahmacun harcında tek tırnaklı eti tespit edildi.

Emr Grup Restoran Gıda Tur. İnş. Otomotiv Petrol Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin dana eti olduğu beyan edilen kırmızı etinde de tek tırnaklı etine rastlandı.

Has Küçük Et Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Tic. Ltd. Şti. restoranında, dana kavurmada da at-eşek gibi hayvanların eti tespit edildi.

Baharatta gıdada kullanıma izin verilmeyen boya tespiti

Mustafa Merhoş firması 'ACK' marka 8 türlü baharat kahvaltılık acukasında gıdada kullanıma izin verilmeyen boya tespiti yapıldı.

Hasan Sarısoy firmasının toz kırmızı biberinde de gıdada kullanıma izin verilmeyen boyaya rastlandı.

Sucukta kanatlı eti tespit edildi

Öte yandan, Bakanlık tarafından düzenlenen taklit veya tağşiş yapılan ürünler listesi de güncellendi.

Listede yer alan Ertürk marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Afyon Keyf-i Sucuk marka piliç sucukta da benzer bir duruma rastlandı. Çetinkaya Et Market marka sucukta kanatlı eti bulundu. Vinsu marka nar ekşisinde de gıda boyası tespit edildi.

İşte Bakanlığın listesine eklenen yeni ürünler...