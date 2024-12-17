Süte yüzde 17 zam geldi, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Mehmet H. GÜLEL

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi. Yapılan açıklamaya göre, litre başına fiyat yüzde 17 oranında bir artışla 17,15 TL olarak revize edildi.

Bu yeni fiyat, çiğ süt üreticilerinin eline net olarak geçecek şekilde uygulanacak ve soğutma, nakliye gibi ek maliyetler üreticiye ilave olarak ödenecek. USK, fiyatın üç aylık periyotlarla yeniden değerlendirileceğini de duyurdu.

USK’dan yapılan açıklama şöyle:

”17 Aralık 2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 17,15 TLolarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 25 Kuruş fark uygulanacaktır. Daha önce alınan karar gereğince çiğ süt tavsiye fiyatı 3 aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirilecektir” denildi.