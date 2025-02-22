Tesk Başkanı Palandöken uyardı: Ramazan alışverişinde merdiven altı üretime dikkat!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayı öncesi gıda güvenliği hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Palandöken, enflasyon neticesinde gıda fiyatlarının yükselmesi sonucu merdiven altı üretimin ve bu üretime yöneliminin arttığına işaret etti.

Ramazan alışverişi yapacak vatandaşları uyaran Palandöken, "Ramazan'da alışveriş yaparken iki kere düşünmeli, güvenilir olmayan ürünlerden uzak durmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Uygun fiyatlarla tüketici cezbedilmeye çalışılıyor"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, içeriği belli olmayan ürünlerin uygun fiyatlarla sunularak tüketicinin cezbedilmeye çalışıldığını ifade etti:

"Sağlıksız ve içeriği belli olmayan ürünler, özellikle piyasada daha cazip fiyatlarla sunularak tüketiciyi cezbetmeye çalışıyor. Ancak bu tür ürünlerin çoğu hem sağlık açısından risk taşıyor hem de kalitesiz içeriklerle dolu oluyor. Bu sebeple bu Ramazan'da alışveriş yaparken iki kere düşünmeli, güvenilir olmayan ürünlerden uzak durmalıyız"

"Ucuz ve etiketsiz ürünlerden uzak durmalıyız"

Merdiven altı üretime karşı vatandaşları uyaran Palandöken, bu tür yerlerde üretimin özellikle Ramazan ayında zirve yaptığını kaydetti. Palandöken, özellikle tatlı, şekerleme, peynir, zeytin, et ürünleri, sucuk, salam gibi yiyeceklerde büyük riskler söz konusu olduğunu vurguladı:

"Son dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimler, pek çok üründe aşırı katkı maddesi ve sağlığımıza zarar verebilecek unsurlar bulunduğunu ortaya koydu.

Merdiven altı üretim yapan yerler ise denetimden tamamen kaçabiliyor. Bu durum, bu tür ürünlerin potansiyel tehlikesini gösteriyor. Özellikle bu tür üretimler Ramazan ayında zirve yapıyor.

Özellikle tatlı, şekerleme, peynir, zeytin, et ürünleri, sucuk, salam gibi yiyeceklerde büyük riskler söz konusu. Çünkü bu ürünlerin içeriği net olarak bilinmiyor ve etiketlerde yanıltıcı bilgiler yer alabiliyor. Bu yüzden Ramazan sofralarımızı kurarken sadece fiyatına ya da dış görünüşüne bakarak ürün satın almamalıyız. Özellikle yol kenarlarında veya güvenilir olmayan internet sitelerinde satılan ucuz ve etiketsiz ürünlerden uzak durmalıyız"

"Bu ürünlerin ne kadar doğal olduğunu bilmiyoruz"

Son zamanlarda doğal ve organik ürünlere ilgilinin arttığının altını çizen Palandöken, bu ürünlerin ne kadar doğal olduğunun bilinmediğini ve bu yüzden de güvenilir yerlerden alışveriş yapılması gerektiğini belirtti:

"Alışverişlerde en önemli kurallardan biri de daha önce deneyimleyip güvendiğiniz markalara bağlı kalmaktır. Yeni bir şey denemeden önce içeriğini ve kim tarafından yapıldığını mutlaka araştırmalısınız.

Özellikle son yıllarda doğal ve organik ürünlere olan ilgi arttıkça, birçok kişi köy ürünü adı altında gıda satışı yapıyor. Ancak bu ürünlerin ne kadar doğal olduğunu bilmiyoruz. Bazı üreticiler tamamen ticari kazanç amacıyla sağlıksız üretim yaparak, bunu doğal adı altında pazarlayabiliyor.

Bu yüzden sadece doğal ibaresine güvenmek yerine ürünün kaynağını araştırmak ve güvenilir satıcılardan alışveriş yapmak çok önemli. Unutmayın Ramazan’da önemli olan soframızı doldurmak değil, sağlıklı beslenmek. Kendiniz ve aileniz için en iyi seçimi yaparak bu mübarek ayı sağlıklı ve huzurlu geçirmenizi dilerim."

(İHA)