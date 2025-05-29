Tezcan Un’dan verimlilik ve kapasite artıran yatırım

Özlem SARSIN

İzmir Menemen’de ve Manisa Turgutlu’da kurulu üç fabri­kada un üreten Tezcan Un, bu yıl içinde kapasiteyi artırıp, daha verimli üretim yapmaya odaklan­dı. Tezcan Un CEO’su Yüksel Tez­can, 2024 yılı sonunda devreye alınan 8 milyon euro’luk yatırım sayesinde Ege Bölgesi’nin en bü­yük üretim kapasitesine sahip ol­duklarını, aylık 45 bin ton buğday öğütme kapasitesine ulaştıklarını kaydetti. Böylelikle hem bölgede hem de ihracatta rekabet avantajı elde ettiklerini kaydeden Tezcan, 2025 yılında da 10 milyon euro’luk bir yatırım sürecinin kendilerini beklediğini açıkladı.

Öğütme ve paketleme kapasiteleri yükseldi

Yapılan yatırımların sonucun­da sadece öğütme kapasiteleri de­ğil, paketleme kapasitelerinin de yükseldiği bilgisini veren Yüksel Tezcan, şöyle devam etti: “Şu an fabrikamızda tam otomatik pa­ketleme hattımızın denemesi­ni yapıyoruz. Öte yandan, silobas araç parkımızı da genişletiyoruz. Tüm bu yatırımlar Tezcan Un’un gerek bölgemizde gerekse ihracat pazarlarımızda müşteri talepleri­ni daha hızlı ve verimli bir biçim­de karşılamasını sağlayacak. Yeni yatırımların etkisi ile orta vadede yoğun bir süreç bizi bekliyor. Çün­kü yaptığımız yeni yatırımlarla verimlilik ve kapasite engelini or­tadan kaldırdık. Rekabet avantajı sağlayacağız ve müşteri beklenti­lerine daha hızlı cevap vereceğiz. Hedefimiz agresif bir şekilde bü­yümek değil. Aksine emin adım­larla yola devam edeceğiz.”

RES yatırımı yolda

Şirketin sürdürülebilirlik stra­tejisi kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına da önem ver­diğine işaret eden Yüksel Tezcan, Bergama’da kurulacak olan rüz­gar enerji santrali için gerekli tüm izinlerin tamamlandığını ve Ha­ziran ayında yapılacak sözleşme imzaları ile birlikte tesisin bir yıl içinde enerji üretimine başlama­sının planlandığını duyurdu.

İhracat faaliyetlerini giderek artırdıklarını da belirten Yüksel Tezcan, Sahra Altı Afrika ve Uzak­doğu ülkelerine uzun süredir ger­çekleştirdikleri ihracatlarına Or­ta ve Güney Amerika gibi yeni pazarları da ekleyerek ihracat ağ­larının genişlediğini söyledi. Kon­teyner taşımacılığı ile ulaşılabi­lir coğrafyalara odaklandıklarını vurgulayan Tezcan, üretimlerinin yüzde 40 gibi önemli bir bölümü­nü ihracata yönlendirdiklerini ve son dönemde buğday ithalatına getirilen kısıtlamaların oluştur­duğu olumsuz etkileri minimize etmek için stratejik bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

“Yerli tohum geliştiriyoruz”

Öte yandan ‘Ege Tarımsal Araş­tırma’ ile yerli tohum geliştirilme­si konusunda çalışmalar yaptıkla­rını da anımsatan Yüksel Tezcan, yaklaşık 7 yıldır yerli tohum geliş­tirme çalışmalarının devam etti­ğini bildirdi. Bu konunun kendi­leri için oldukça önemli olduğuna atıfta bulunan Tezcan, bugüne ka­dar firmaları adına tescilli 3 tane yerli tohum geliştirdiklerini kay­detti.

Önümüzdeki yıl içinde ticari satışa başlayacaklarını açıklayan Tezcan, “Amacımız yabancı to­humların etkinliğini minimize et­mek ve Atatürk’ün geçmişte baş­lattığı bu projeyi devam ettirmek. Tüketicimizin artık yerli tohum­dan üretilen unlar ile beslenme­sini istiyoruz. Çok kısa bir zaman içinde buğday tüketimimizin ço­ğunu yerli tohuma kaydırmayı planlıyoruz. Yerli tohumlar hak­kında tüccarlarımızı bilgilendiri­yoruz. Çiftçilerimize tarla günleri düzenleyerek ulaşacağız. Amacı­mız yerli tohumlarımı konusunda farkındalığı artırmak” dedi.

“Gıda güvenliğine önem veren bir yapımız var”

Son olarak gıda güvenliği­ne önem veren bir işletme ola­rak anılmak için ellerinden gele­ni yaptıklarını sözlerine ekleyen Yüksel Tezcan, şunları kaydetti: “Un özellikle bu coğrafyada çok kıymetli bir ürün, dünyanın en ucuz proteini ve kalorisi buğday­dadır. Göbeklitepe kazılarında bundan 12 bin yıl önce de bu top­raklarda buğday ekimi yapıldığı ortaya çıktı. Pandemi zamanın­da gıdaya ulaşımın, gıda güven­liğinin ne kadar önemli olduğu­nu gördük, anladık. O dönemde inanılmaz sorunlar yaşandı. An­cak biz hiçbir müşterimizi ürün­süz bırakmadık. Müşterilerimiz en kötü günlerinde yanlarında olacağımızı biliyor.

Bu güveni bir günde sağlamadık, sektörde itibarı yılların emeği ile kazan­dık, tercih edilen bir firma olduk. Tezcan Un olarak ortaya daha gü­zel şeyler çıkarmak istiyoruz. İş­te bu yüzden İzmir’e Türkiye’nin en büyük değirmen yatırımını yaptık. Un tedariğinde sorunlar yaşanmaması ve gıda güvenliği­nin sağlanabilmesi için Konya’da lisanslı depo, Aliağa’da da güm­rüksüz saha yatırımlarına imza attık. Kendi lojistik ağımızı ku­rarak, 100 aracımız ile Ege Böl­gesi’nde lojistiği sağlıyoruz. Tüm bu çabalar sonunda son 5 yılda her yıl yüzde 100 büyüdük. Önü­müzdeki 2 yıl boyunca da yüzde 100 büyüme hedeflimiz var.”