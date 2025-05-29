Tezcan Un’dan verimlilik ve kapasite artıran yatırım
Tezcan Un CEO’su Yüksel Tezcan, 2024 yılı sonunda devreye alınan 8 milyon euro’luk yatırım sayesinde Ege Bölgesi’nin en büyük üretim kapasitesine sahip olduklarını, aylık 45 bin ton buğday öğütme kapasitesine ulaştıklarını kaydetti. Böylelikle ihracatta rekabet avantajı elde ettiklerini kaydeden Tezcan, 2025'te ise 10 milyon euroluk yatırım yapacaklarını açıkladı.
Özlem SARSIN
İzmir Menemen’de ve Manisa Turgutlu’da kurulu üç fabrikada un üreten Tezcan Un, bu yıl içinde kapasiteyi artırıp, daha verimli üretim yapmaya odaklandı. Tezcan Un CEO’su Yüksel Tezcan, 2024 yılı sonunda devreye alınan 8 milyon euro’luk yatırım sayesinde Ege Bölgesi’nin en büyük üretim kapasitesine sahip olduklarını, aylık 45 bin ton buğday öğütme kapasitesine ulaştıklarını kaydetti. Böylelikle hem bölgede hem de ihracatta rekabet avantajı elde ettiklerini kaydeden Tezcan, 2025 yılında da 10 milyon euro’luk bir yatırım sürecinin kendilerini beklediğini açıkladı.
Öğütme ve paketleme kapasiteleri yükseldi
Yapılan yatırımların sonucunda sadece öğütme kapasiteleri değil, paketleme kapasitelerinin de yükseldiği bilgisini veren Yüksel Tezcan, şöyle devam etti: “Şu an fabrikamızda tam otomatik paketleme hattımızın denemesini yapıyoruz. Öte yandan, silobas araç parkımızı da genişletiyoruz. Tüm bu yatırımlar Tezcan Un’un gerek bölgemizde gerekse ihracat pazarlarımızda müşteri taleplerini daha hızlı ve verimli bir biçimde karşılamasını sağlayacak. Yeni yatırımların etkisi ile orta vadede yoğun bir süreç bizi bekliyor. Çünkü yaptığımız yeni yatırımlarla verimlilik ve kapasite engelini ortadan kaldırdık. Rekabet avantajı sağlayacağız ve müşteri beklentilerine daha hızlı cevap vereceğiz. Hedefimiz agresif bir şekilde büyümek değil. Aksine emin adımlarla yola devam edeceğiz.”
RES yatırımı yolda
Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına da önem verdiğine işaret eden Yüksel Tezcan, Bergama’da kurulacak olan rüzgar enerji santrali için gerekli tüm izinlerin tamamlandığını ve Haziran ayında yapılacak sözleşme imzaları ile birlikte tesisin bir yıl içinde enerji üretimine başlamasının planlandığını duyurdu.
İhracat faaliyetlerini giderek artırdıklarını da belirten Yüksel Tezcan, Sahra Altı Afrika ve Uzakdoğu ülkelerine uzun süredir gerçekleştirdikleri ihracatlarına Orta ve Güney Amerika gibi yeni pazarları da ekleyerek ihracat ağlarının genişlediğini söyledi. Konteyner taşımacılığı ile ulaşılabilir coğrafyalara odaklandıklarını vurgulayan Tezcan, üretimlerinin yüzde 40 gibi önemli bir bölümünü ihracata yönlendirdiklerini ve son dönemde buğday ithalatına getirilen kısıtlamaların oluşturduğu olumsuz etkileri minimize etmek için stratejik bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.
“Yerli tohum geliştiriyoruz”
Öte yandan ‘Ege Tarımsal Araştırma’ ile yerli tohum geliştirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını da anımsatan Yüksel Tezcan, yaklaşık 7 yıldır yerli tohum geliştirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bu konunun kendileri için oldukça önemli olduğuna atıfta bulunan Tezcan, bugüne kadar firmaları adına tescilli 3 tane yerli tohum geliştirdiklerini kaydetti.
Önümüzdeki yıl içinde ticari satışa başlayacaklarını açıklayan Tezcan, “Amacımız yabancı tohumların etkinliğini minimize etmek ve Atatürk’ün geçmişte başlattığı bu projeyi devam ettirmek. Tüketicimizin artık yerli tohumdan üretilen unlar ile beslenmesini istiyoruz. Çok kısa bir zaman içinde buğday tüketimimizin çoğunu yerli tohuma kaydırmayı planlıyoruz. Yerli tohumlar hakkında tüccarlarımızı bilgilendiriyoruz. Çiftçilerimize tarla günleri düzenleyerek ulaşacağız. Amacımız yerli tohumlarımı konusunda farkındalığı artırmak” dedi.
“Gıda güvenliğine önem veren bir yapımız var”
Son olarak gıda güvenliğine önem veren bir işletme olarak anılmak için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekleyen Yüksel Tezcan, şunları kaydetti: “Un özellikle bu coğrafyada çok kıymetli bir ürün, dünyanın en ucuz proteini ve kalorisi buğdaydadır. Göbeklitepe kazılarında bundan 12 bin yıl önce de bu topraklarda buğday ekimi yapıldığı ortaya çıktı. Pandemi zamanında gıdaya ulaşımın, gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük, anladık. O dönemde inanılmaz sorunlar yaşandı. Ancak biz hiçbir müşterimizi ürünsüz bırakmadık. Müşterilerimiz en kötü günlerinde yanlarında olacağımızı biliyor.
Bu güveni bir günde sağlamadık, sektörde itibarı yılların emeği ile kazandık, tercih edilen bir firma olduk. Tezcan Un olarak ortaya daha güzel şeyler çıkarmak istiyoruz. İşte bu yüzden İzmir’e Türkiye’nin en büyük değirmen yatırımını yaptık. Un tedariğinde sorunlar yaşanmaması ve gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için Konya’da lisanslı depo, Aliağa’da da gümrüksüz saha yatırımlarına imza attık. Kendi lojistik ağımızı kurarak, 100 aracımız ile Ege Bölgesi’nde lojistiği sağlıyoruz. Tüm bu çabalar sonunda son 5 yılda her yıl yüzde 100 büyüdük. Önümüzdeki 2 yıl boyunca da yüzde 100 büyüme hedeflimiz var.”