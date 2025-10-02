TKDK’dan Kardelen Kestane Şekeri’ne ziyaret
TKDK Bursa İl Koordinatörlüğü, Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç pazarda, Cardelion markasıyla ise dünya pazarında yer alan İlka Şekerleme tesislerini ziyaret ederek üretim süreçlerini inceledi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörü Bekir Güre ve beraberindeki heyet, Kardelen Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme’yi ziyaret etti. Ziyarette üretim süreçleri incelenirken, firmanın iç ve dış pazardaki faaliyetleri hakkında bilgi alındı.
İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, kestane şekerinde 50’den fazla çeşit sunduklarını ve ürünlerini 5 kıtada 35 ülkeye ihraç ettiklerini belirtti. Türkiye’de 26 konsept mağazayla hizmet verdiklerini aktaran Akgün, kalite ve hijyen standartlarının uluslararası belgelerle tescillendiğini vurguladı.
Firmanın kültürel mirasa verdiği önemi göstermek amacıyla fabrika bahçesinde Kardelen Kültür Evi de yer alıyor. Burada, üretimde kullanılan ilk ekipmanlar sergilenerek geçmişten günümüze kestane şekeri geleneği yaşatılıyor.