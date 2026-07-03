Gıdacı yeni sezona çifte destekle başladı

Recep ERÇİN

Mobilya ve halıdan sonra Türk gıda sektörü dernekleri de bir araya gelerek ortak ve büyük bir fuar yapma kararı aldı. Dün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı’nın tahminen 2 milyar euroluk bir iş hacmine aracılık edeceği bildirildi.

Fuyar, 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Türkiye Gıda Platformu çatısı altında bir araya gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ile İhracatçı Birlikleri (İHBİR, GAİB, AHBİB, OAİB, KİB, EİB), Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) üyelerinin katılımı ve ALZ Grup iş birliğiyle gerçekleşecek.

Toplantıda verilen bilgilere göre, Türkiye’deki yerleşik firmalar ile birlikte ABD, Azerbaycan, Çekya, Çin, Irak, İspanya ve Mısır’dan bine yakın firma ve firma temsilciliğinin yer alacağı Foodist İstanbul’da 150'yi aşkın ülkeden sektör profesyoneli ağırlanacak. Yaklaşık 70 bin profesyonel ziyaretçinin beklendiği organizasyonda, özellikle 50 odak ülkeden gelecek satın alma heyetleri sayesinde ihracata ivme kazandırılması bekleniyor.

Maliyet, kur ve finansman zorluğu

Toplantıda söz alan TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, "Gıda sektöründe yeni bağlantılar kurmak, yenilikleri paylaşmak ve Türkiye’nin üretim gücünü daha geniş kitlelere tanıtmak için Foodist İstanbul önemli bir adım" derken, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, “Binden fazla firma ve 150’yi aşkın satın alma heyeti ile bu fuarı dolduracağız. Kesin bir tutar olmamakla birlikte 2 milyar euro düzeyinde iş bağlantısı beklenebilir. İhracatımızda aylar itibarıyla geçen yıla kıyasla düşüş var. Bunun da muhtelif sebepleri var. Artan maliyetler, kurun düşük olması, finansman maliyetleri gibi etkenler söz konusu.

Bu yıl en güçlü yanımız rekolteler. Rekor rekolteler bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş de, “Tarımsal ürünler ihracatının yılbaşı haziran ayıdır. Hasat gayet iyi gidiyor. Maliyet artışları ihracatçının işini zorlaştırmakla beraber ihracatı artırıcı bu gibi faaliyetlerle iyi yere geleceğimizi düşünüyorum” mesajı verdi.

Düzenlemeler Avrupa’dan daha sıkı

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Avşin Kaşıkçı, "Güçlü alım heyetleri, uluslararası ziyaretçi profili ve sektörün ortak hareket etme iradesi sayesinde firmalarımız yeni ihracat fırsatları yakalayacak" diye konuştu.

Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EİB) Başkanı Muhammet Öztürk, fuarın dünyada ilk üçte yer almasını hedeflediklerini bildirdi. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Demir Şarman, Türkiye’deki gıda sektörünün ABD ve Avrupa’ya nazaran çok daha sıkı düzenlemelere tabi olduğunu dile getirdi.

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz ise, dünyadaki eğilimlere Türkiye’nin çok hızla reaksiyon verebildiğini belirterek, “Ülkelerin kendi kendine yetmesinin yanında bir de dünyanın kendi kendine yetmesi lazım çünkü maazallah bir taraf bir tarafa saldırır. Gıdada birçok ana alt başlıkta dünyada herkesle yarışacak güce yetkinliğe sahibiz” değerlendirmeleri yaptı.